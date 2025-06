Gladewater ISD WILL SERVE UP GOOD NUTRITION FOR LOCAL CHILDREN THIS SUMMER.

Bringing healthy summer meals to Gladewater children ensures kids have a healthy vacation and return to school ready to learn.

This summer, Gladewater ISD will connect children 18 and younger and enrolled student with disabilities up to 21 years old with healthy, no cost summer meals. The Summer Food Service Program (SFSP) is a U.S. Department of Agriculture nutrition program administered in the Lone Star State by the Texas Department of Agriculture (TDA). For the children who rely on school meals during the academic year, these meals offer a source of good nutrition when school is out for the long summer vacation.

Gladewater ISD children need good nutrition year-round so they can learn, grow and succeed in life,” said Darlena Allen, Director of Child Nutrition. “With nearly 2 million food insecure children living in Texas, these healthy meals are vital to nourishing young Texans during the summer vacation.”

Dates & Times for the SSO Program

High School Cafeteria will serve June 10, 2025 thru June 27, 2025

Tuesday thru Friday

Breakfast – 7:30am until 8:30am

Lunch – 11:00am until 1:00pm

The site will be closed to observe June 19, 2025

Weldon Elementary will serve July 15, 2025 thru July 25, 2025

Tuesday thru Friday

Breakfast – 7:30am until 8:30am

Lunch – 11:00am until 1:00pm

Feeding Sites:

June meals will be served at: Gladewater High School, 2201 W Gay Avenue Gladewater, TX 75647

July meals will be served at: Weldon Elementary, 314 E. Saunders Gladewater, TX 75647

Gladewater ISD is one of the is one of the nonprofit organizations partnering with TDA to serve meals across Texas. Families are encouraged to use these three tools to find a meal site anywhere in the state:

Call 2-1-1 to speak to a live operator

Visit www.SummerFood.org for an interactive site locator map

Text FOOD or COMIDA to 304-304

Organizations partner with TDA to serve meals in areas where more than 50 percent of children are eligible for free or reduced-price meals in the National School Lunch Program. Eligible sponsoring organizations include schools, faith-based groups, nonprofit summer camps, government agencies and other tax-exempt organizations. All meal sites must be sponsored by an organization that has a contract with TDA.

Summer meal sites help children succeed by providing the nourishment they need to return to school in the fall ready to thrive.

USDA is an equal opportunity provider and employer.

Para su publicación inmediata:

Gladewater ISD, SERVIRÁ UNA BUENA NUTRICIÓN PARA LOS NIÑOS LOCALES ESTE VERANO.

Llevar comidas saludables de verano a los niños de “ N ombre de la Comunidad Aquí ” asegura que los niños tengan unas vacaciones saludables y regresen a la escuela listos para aprender.

Este verano, Gladewater ISD, conectará a los niños de 18 años o menos y a los estudiantes matriculados con discapacidades de hasta 21 años con comidas de verano saludables y sin costo. El Programa de Servicio de Alimentos de Verano (SFSP) es un programa de nutrición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos administrado en el Estado de Texas por el Departamento de Agricultura de Texas (TDA). Para los niños que dependen de las comidas escolares durante el año académico, estas comidas ofrecen una fuente de buena nutrición cuando la escuela está fuera para las largas vacaciones de verano.

Gladewater ISD los niños necesitan una buena nutrición todo el año para que puedan aprender, crecer y tener éxito en la vida”, dijo “ Nombre y título del representante patrocinador aquí”. “Con casi 2 millones de niños con inseguridad alimentaria que viven en Texas, estas comidas saludables son vitales para alimentar a los jóvenes tejanos durante las vacaciones de verano”.

Fechas & Veces para al SSO Programa

Cafeteria de la escuela secundaria servira Junio 10, 2025 a traves de Junio 27, 2025

Lunes a Jueves

Desayuno – 7:30am until 8:30am

Almuerza – 11:00am until 1:00pm

Este sitio estara cerrado durante el mes de Junio 19, 2025

Weldon Elementary servira Julio 15, 2025 a traves de Julio 25, 2025

Lunes a Jueves

Desayuno– 7:30am until 8:30am

Almuerza – 11:00am until 1:00pm

Feeding Sites:

Gladewater High School, 2201 W Gay Avenue Gladewater, TX 75647

Weldon Elementary, 314 E. Saunders Gladewater, TX 75647

Gladewater ISD es una de las organizaciones sin fines de lucro que se asocian con TDA para servir comidas en todo Texas. Se anima a las familias a usar estas tres herramientas para encontrar un sitio de comida en cualquier parte del estado:

Llame al 2-1-1 para hablar con un operador en vivo

Visite www.SummerFood.org para obtener un mapa interactivo del localizador de sitios

Envíe un mensaje de texto a FOOD o COMIDA al 304-304

Las organizaciones se asocian con TDA para servir comidas en áreas donde más del 50 por ciento de los niños son elegibles para comidas gratis o a precio reducido en el Programa Nacional de Almuerzo Escolar. Las organizaciones patrocinadoras elegibles incluyen escuelas, grupos basados en la fe, campamentos de verano sin fines de lucro, agencias gubernamentales y otras organizaciones exentas de impuestos. Todos los sitios de comidas deben ser patrocinados por una organización que tiene un contrato con TDA.

Los sitios de comidas de verano ayudan a los niños a tener éxito al proporcionarles la nutrición que necesitan para regresar a la escuela en el otoño listos para prosperar.

USDA es un proveedor y empleador de igualdad de oportunidades.