Gladewater Police Beat – November 01 – 08, 2026

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Gladewater Calls for Service

November 1–8, 2026

The table for each day includes calls listed in the report. Times use the 24-hour format.

Agency key
PD = Gladewater Police Department
FD = Gladewater Fire Department
CWC–Fire = CWC – FIRE as listed in the report
— = No agency listed

November 1, 2026

Time Agency Call Type Location Sent to Dispatch
01:33:38 PD TRAFFIC STOP RODEO/HAROLD 01:34:05
07:35:48 FD FIRE 2104 PINECREST DRIVE GLADEWATER, TX 75647 07:36:07
08:31:19 PD ANIMAL CONTROL 203 HULL AVENUE GLADEWATER, TX 75647 08:31:55
08:46:07 PD TRESPASSING 1305 MARY STREET GLADEWATER, TX 75647 08:47:00
10:01:01 PD TERRORISTIC THREAT 511 S TYLER ROAD GLADEWATER, TX 75647 10:01:34
10:48:01 PD ALARM 2201 W GAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 10:48:28
12:37:30 PD SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE 1400 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 12:38:33
13:13:02 FD ALARM 116 E GLADE STREET GLADEWATER, TX 75647 13:13:19
13:24:21 PD MISCELLANEOUS AIRPORT 13:24:29
13:44:03 PD MISCELLANEOUS 2104 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 13:44:12
14:26:30 FD FIRE 2200 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647 14:26:52
15:07:05 PD MISCELLANEOUS 1106 LONG STREET GLADEWATER, TX 75647 15:08:27
15:43:09 PD TRAFFIC STOP GLADEWATER HIGH SCHOOL 15:43:19
16:54:26 EMS 1620 N LYNN STREET GLADEWATER, TX 75647 16:55:39
16:56:01 PD ANIMAL CONTROL 611 W PACIFIC AVENUE GLADEWATER, TX 75647 16:56:19
17:38:12 PD MISCELLANEOUS W UPSHUR/DEAN 17:38:39
18:12:35 PD SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE LAFAYETTE/N MAIN 18:13:30
18:35:34 FD FIRE- EMS- LIFT ASSIST 701 MELBA 18:36:44
18:39:22 PD TRAFFIC STOP E BROADWAY/N MAIN 18:39:59
18:40:28 PD ACCIDENT 4193 W COMMERCE 18:41:32
18:41:43 PD DISTURBANCE 25 GREENWAY 18:42:14
18:47:28 FD FIRE 4000 N WHITE OAK RD 18:49:00
20:13:03 PD DRUG/NARCOTIC 904 E BROADWAY 20:15:15
21:42:27 FD FIRE 305 N LEE 21:44:00

November 2, 2026

Time Agency Call Type Location Sent to Dispatch
00:48:41 PD SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE SANDERS / N MAIN 00:49:10
00:57:36 PD THEFT 71 WELDON HOMES 01:00:01
00:58:12 PD TRAFFIC STOP N MAIN / CITY LIMITS 01:00:07
01:11:04 PD TRAFFIC STOP E BROADWAY / ABC 01:11:32
03:01:18 PD MISCELLANEOUS 511 S TYLER ROAD GLADEWATER, TX 75647 03:02:05
04:50:18 FD FIRE- EMS- LIFT ASSIST 11701 HWY 271 04:51:19
07:07:30 EMS 2200 W UPSHUR AVE 07:08:21
07:41:45 ANIMAL CONTROL 1207 EAST LAKE DRIVE GLADEWATER, TX 75647 07:43:01
09:20:16 TEST CALL 511 S TYLER ST 09:20:32
09:26:32 PD ESCORT 401 N CENTER STREET GLADEWATER, TX 75647 09:30:23
09:59:35 ANIMAL CONTROL 1827 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 10:01:08
10:55:50 PD AB911 64 E EDDY AVE 10:57:21
12:30:27 PD ASSAULT 711 MARTHA DRIVE GLADEWATER, TX 75647 12:32:04
13:04:09 PD ALARM 600 S LOOP 485 GLADEWATER, TX 75647 13:04:35
14:24:44 PD FOLLOW UP 212 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 14:25:03
15:00:48 FIRE 6769 STATE HIGHWAY 155 S 15:01:25
16:05:11 EMS 1201 FM 2685 GLADEWATER, TX 75647 16:07:28
17:37:53 FD MISCELLANEOUS CWC STATION 17:38:34
17:42:54 PD WELFARE CHECK 68 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 17:43:04
19:38:26 PD UUMV 71 WELDON HOMES 19:40:11
20:20:26 PD TRAFFIC STOP DOLLAR GENERAL 20:20:51
20:23:44 PD TRAFFIC STOP 600 BL SHELL CAMP 20:24:13
20:38:38 PD TRAFFIC STOP E BROADWAY- GOODWILL PL 20:39:26
20:51:24 PD TRAFFIC STOP 200 BLK SHELL CAMP RD 20:52:01
20:52:12 PD TRAFFIC STOP S TYLER 20:53:39
21:24:05 PD TRAFFIC STOP 100 BLK W UPSHUR 21:24:17
21:31:53 PD TRAFFIC STOP W UPSHUR 21:32:41
21:58:15 PD SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE E LAKE/HWY 80 21:59:05

November 3, 2026

Time Agency Call Type Location Sent to Dispatch
01:32:16 PD DISTURBANCE 27 MCNEESE STREET GLADEWATER, TX 75647 01:33:34
01:54:41 AGENCY ASSIST 220 MCNEESE STREET 25 GLADEWATER, TX 75647 01:57:32
03:13:24 EMS 1201 FM 2685 GLADEWATER, TX 75647 03:17:02
07:05:39 ANIMAL CONTROL 811 W PACIFIC AVENUE GLADEWATER, TX 75647 07:06:47
08:10:59 MISCELLANEOUS 204 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 08:12:32
10:57:50 EMS 716 W CLAIR STREET GLADEWATER, TX 75647 10:58:07
11:13:56 EMS 1620 N LYNN STREET GLADEWATER, TX 75647 11:14:12
11:55:28 ANIMAL CONTROL 901 E SHEPPARD DRIVE GLADEWATER, TX 75647 11:56:04
12:02:30 FD ALARM 300 MONEY STREET GLADEWATER, TX 75647 12:03:12
12:16:26 PD RECKLESS DRIVER 271 N 12:17:17
12:58:44 FD FIRE- MVA 701 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647 12:59:59
13:51:22 FD FIRE- EMS- LIFT ASSIST 1300 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 13:51:56
15:47:37 DRUG/NARCOTIC 200 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 15:50:25
16:48:24 PD TRAFFIC STOP ICEHOUSE 16:48:30
17:12:27 PD MISCELLANEOUS GREGG CO 17:15:07
17:42:57 MISCELLANEOUS 204 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 17:44:46
19:18:04 PD MISCELLANEOUS 511 S TYLER ROAD GLADEWATER, TX 75647 19:19:38
19:27:37 PD ASSIST N LYNN / VESTA 19:28:52
19:41:49 PD TRAFFIC STOP BROADWAY/FORD PARKING LOT 19:42:42
20:27:13 PD ASSAULT 300 MONEY STREET GLADEWATER, TX 75647 20:30:20
21:00:31 PD TRAFFIC STOP 1600 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 21:01:30
21:15:04 PD DISORDERLY CONDUCT 300 MONEY 21:18:13
22:09:41 PD TRAFFIC STOP N LYNN / SHELL CAMP 22:10:04

November 4, 2026

Time Agency Call Type Location Sent to Dispatch
06:52:58 PD ASSIST 511 S TYLER ROAD 1 GLADEWATER, TX 75647 06:53:41
07:59:17 PD TRAFFIC STOP CLAIRE/S TYLER 07:59:31
08:56:57 FD FIRE 203 N FERRY STREET GLADEWATER, TX 75647 08:57:14
09:10:39 CWC–Fire FIRE 312 HAYNES 09:10:55
09:37:50 PD MISCELLANEOUS S LOOP 485/S TYLER 09:39:56
10:48:10 PD TRAFFIC STOP S TYLER/RIVERSIDE 10:48:43
11:05:45 PD TRAFFIC STOP CHEVY CHASE/GAY 11:06:08
11:14:52 PD TRAFFIC STOP 1900 BLOCK OF W GAY AVE GLADEWATER, TX 75647 11:15:06
11:20:54 PD TRAFFIC STOP PHILLIPS SPRINGS/GAY 11:21:12
11:36:33 PD TRAFFIC STOP 271/GLADE 11:36:55
12:10:37 PD MISCELLANEOUS DOLLAR GENERAL/E BROADWAY 12:10:46
12:19:52 PD MISCELLANEOUS DOLLAR GENERAL/W UPSHUR 12:20:00
13:29:30 PD TRAFFIC STOP 500 BLOCK OF S TYLER RD GLADEWATER, TX 75647 13:29:51
13:31:30 PD MISCELLANEOUS 1400 BLOCK OF E BROADWAY AVE GLADEWATER, TX 75647 13:31:46
14:48:47 PD MISCELLANEOUS 2220 SHERROD DRIVE GLADEWATER, TX 75647 14:50:02
15:34:30 PD TERRORISTIC THREAT 106 E UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647 15:35:16
16:45:23 ANIMAL CONTROL 518 W GAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 16:45:48
19:27:15 PD TRAFFIC STOP S TYLER / LAMBERT’S 19:27:38
19:55:01 PD TRAFFIC STOP N LOOP/ N MAIN 19:55:47
20:14:13 PD TRAFFIC STOP S TYLER/ BEST MART 20:14:42
20:21:53 PD SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE SANDERS/ JORDAN 20:24:24
21:06:34 PD TRAFFIC STOP 1000 N LYNN STREET GLADEWATER, TX 75647 21:07:19
21:10:05 PD TRAFFIC STOP MIKES MINI MART 21:10:29
21:26:51 PD TRAFFIC STOP VESTA 21:27:15
21:39:39 PD TRAFFIC STOP SEYMOUR’S 21:40:10
21:41:38 PD TRAFFIC STOP E BROADWAY / AUSTIN BANK 21:41:58
21:59:03 PD TRAFFIC STOP W UPSHUR / MIKES MINI MART 21:59:32
22:15:57 PD SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE HIGH SCHOOL 22:16:08
22:38:28 PD TRAFFIC STOP S TYLER/SABINE VET 22:38:54
22:56:47 PD TRAFFIC STOP PICKLE BALL COURT 22:57:02

November 5, 2026

Time Agency Call Type Location Sent to Dispatch
00:23:49 PD TRAFFIC STOP N MAIN/N LOOP 00:24:29
01:04:54 PD SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE 1600 LAKESHORE DRIVE GLADEWATER, TX 75647 01:05:31
01:49:26 PD TRAFFIC STOP 512 W PACIFIC AVENUE GLADEWATER, TX 75647 01:50:05
02:22:04 PD TRAFFIC STOP ECONOMY INN 02:22:35
02:45:21 PD TRAFFIC STOP N RODEO/W OTHALLA 02:46:21
03:50:48 FD FIRE- EMS- LIFT ASSIST 2200 W UPSHUR 03:53:27
07:18:40 PD TRAFFIC STOP S RODEN 07:18:44
07:31:13 PD TRAFFIC STOP SAUNDERS AND ANDERSON 07:31:24
07:34:45 PD ACCIDENT 511 07:35:17
08:28:13 MISCELLANEOUS 204 E EDDY AVE 08:30:02
08:37:34 PD ANIMAL CONTROL S LOOP 485 08:38:35
10:41:09 FD FIRE- EMS- LIFT ASSIST 2211 PINECREST DRIVE GLADEWATER, TX 75647 10:41:55
11:45:54 PD MISCELLANEOUS 308 E COMMERCE AVENUE GLADEWATER TX 75647 11:46:18
12:02:32 FD FIRE- EMS- LIFT ASSIST 716 W CLAIR STREET GLADEWATER, TX 75647 12:02:52
12:23:52 PD PROPERTY-LOST-FOUND-RERETURNED 511 S TYLER STREET GLADEWATER, TX 75647 12:24:21
14:31:05 FD EMS 1100 NORTH STREET GLADEWATER, TX 75647 14:31:31
14:44:17 PD TRAFFIC STOP WELDON PARKING LOT 14:44:23
14:50:49 PD ASSIST 314 E SAUNDERS STREET GLADEWATER, TX 75647 14:53:11
16:04:21 PD HARASSMENT 609 W PACIFIC AVENUE GLADEWATER, TX 75647 16:05:25
16:39:23 PD MISCELLANEOUS 1110 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 16:40:14
17:28:52 PD ALARM 1203 NELWYN AVENUE GLADEWATER, TX 75647 17:29:13
17:52:11 FD FIRE- EMS- LIFT ASSIST 2201 W GAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 17:52:24
18:13:53 FD FIRE- EMS- LIFT ASSIST 271 TOWARDS TYLER ABOUT 3 MILES PAST BEST MART 18:15:15
19:45:03 EMS 619 PELPHREY 19:47:56
20:27:19 PD TRAFFIC STOP E PACIFIC / MONEY ST 20:27:57
21:49:59 PD TRAFFIC STOP S TYLER RD / HWY 135 21:50:21
21:54:59 PD WARRANT ICE HOUSE / N MAIN 21:55:41
22:26:42 HARASSMENT 405 WEST MARTIN AVE 22:31:17
22:31:44 PD SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE 519 WOOD STREET GLADEWATER, TX 75647 22:34:22
22:51:28 PD TRAFFIC STOP CHICKEN EXPRESS 22:51:57
23:09:44 PD TRAFFIC STOP 500BLK E BROADWAY 23:10:02
23:22:43 PD TRAFFIC STOP LAKESHORE DR 23:23:25

November 6, 2026

Time Agency Call Type Location Sent to Dispatch
00:55:22 PD TRAFFIC STOP S TYLER RD / ELEANOR 00:55:56
03:51:15 PD TRAFFIC STOP N MAIN / DOLLAR GENERAL 03:51:36
03:54:17 EMS TURMAN SMITH 03:58:09
04:05:00 PD TRAFFIC STOP TRUMAN SMITH 04:05:22
04:16:26 PD SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE LAKE SHORE DR 04:17:00
05:22:09 PD RECKLESS DRIVER 807 S TYLER ROAD GLADEWATER, TX 75647 05:23:03
06:24:37 FD FIRE- ASSIST OTHER AGENCY/MUTUAL AID 2536 WILLOW OAK RD GLADEWATER, TX 75647 06:25:39
07:24:58 PD MISCELLANEOUS LOOP 485 07:27:28
10:18:35 PD PARKING VIOLATION 205 JEANETTE AVENUE GLADEWATER, TX 75647 10:19:39
10:42:03 PD SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE 500 S LOOP 485 GLADEWATER, TX 75647 10:42:41
12:04:42 FD EMS 29 JULIA WOODS STREET GLADEWATER, TX 75647 12:05:15
12:33:08 MISCELLANEOUS 947 HICKORY ROAD GLADEWATER, TX 75647 12:34:44
13:59:23 PD SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE 301 W GAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 13:59:35
14:03:31 EMS 34 GARDEN LANE GLADEWATER, TX 75647 14:05:18
14:34:04 PD DISTURBANCE 3 GREENWAY VILLAGE GLADEWATER, TX 75647 14:36:14
15:50:27 FD FIRE- EMS- LIFT ASSIST 142 MAGNOLIA WARREN CITY, TX 15:50:42
16:07:47 FD FIRE- PUBLIC ASSIST 1396 W GAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 16:08:52
16:57:09 PD DISORDERLY CONDUCT 1905 CHESTNUT STREET GLADEWATER, TX 75647 17:00:53
17:33:31 PD CRIMINAL MISCHIEF 901 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 17:35:15
18:29:03 FD MISCELLANEOUS 2200 W GAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 18:29:30
19:29:04 EMS 203 W ELEANOR STREET 7 GLADEWATER, TX 75647 19:30:35
19:52:46 PD TRAFFIC STOP COACHCOOKSEY-E EDDY 19:54:23
20:08:23 PD TRAFFIC STOP S MAIN/ S TYLOR 20:09:16
20:24:49 MISCELLANEOUS 402 N LIVE OAK STREET GLADEWATER, TN 75647 20:25:58
21:09:52 MISCELLANEOUS 204 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 21:10:38
21:20:31 PD TRAFFIC STOP N MAIN/E UPSHUR AVE 21:21:13
22:11:57 PD TRAFFIC STOP 600 SHELLCAMP RD 22:12:29
23:02:10 FD FIRE- ASSIST OTHER AGENCY/MUTUAL AID 2118 ST HWY 135 23:04:34

November 7, 2026

Time Agency Call Type Location Sent to Dispatch
00:00:37 PD SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE GLADEWATER LAKE AT BEACH SIDE 00:00:54
02:13:46 EMS 303 N LEE STREET GLADEWATER, TX 75647 02:16:13
02:44:13 PD AGENCY ASSIST 1027 PR 3472 /CARTER RD 02:47:42
03:01:53 FD FIRE- EMS- LIFT ASSIST 10198 HWY 271 APT 1 03:03:16
04:14:55 PD SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE ACROSS STREET FROM SEYMOUR’S 04:15:34
04:21:31 PD ALARM 500 W QUITMAN AVENUE GLADEWATER, TX 75647 04:24:21
07:22:33 MISCELLANEOUS 204 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 07:23:45
08:25:05 PD EMS 25 GREENWAY VILLAGE GLADEWATER, TX 75647 08:28:40
09:12:40 FD EMS 2200 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647 09:13:01
09:15:56 PD ESCORT 3944 W COMMERCE AVENUE GLADEWATER, TX 75647 09:19:25
10:56:33 MISCELLANEOUS 204 E EDDY AVE 10:58:04
11:06:59 MISSING PERSON 1305 E SHEPPARD DRIVE APT B 11:08:57
11:12:08 AB911 2870 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647 11:12:31
11:45:45 FD EMS 1101 NORTH STREET GLADEWATER, TX 75647 11:48:58
12:35:25 PD MISCELLANEOUS LAKE GLADEWATER 12:35:43
13:27:40 PD TRAFFIC STOP SHELLCAMP AND HWY 80 13:28:02
13:46:32 PD TRAFFIC STOP LEE AND HWY 80 13:46:48
14:04:51 EMS 2107 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 14:06:00
15:14:39 PD FOLLOW UP 36 MCNEESE ST 15:16:01
15:50:13 FD FIRE 317 S SUNSET AVENUE GLADEWATER, TX 75647 15:50:31
16:08:47 FD FIRE- EMS- LIFT ASSIST 205 S MILL STREET GLADEWATER, TX 75647 16:10:10
16:21:38 MISCELLANEOUS TOWER LOCATION 16:22:10
16:31:10 FD FIRE- EMS- LIFT ASSIST 300 MONEY STREET GLADEWATER, TX 75647 16:32:12
18:13:37 PD WELFARE CHECK 328 S TYLER ROAD GLADEWATER, TX 75647 18:15:09
18:25:01 PD DRUG/NARCOTIC 701 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 18:25:32
18:51:13 MISCELLANEOUS 204 E EDDY AVE 19:01:06
18:53:45 SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE 300 MONEY STREET GLADEWATER, TX 75647 18:56:48
19:39:29 PD DISTURBANCE 328 S TYLER UNIT 6 19:44:11
19:47:36 FD FIRE- GAS ODOR/LEAK 8371 PIGEON RD 19:50:20
22:36:44 PD WELFARE CHECK 36 MCNEESE STREET GLADEWATER, TX 75647 22:38:27
22:38:54 PD SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE 1103 N WALNUT ST 22:48:31
22:50:06 EMS 2305 W GAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 22:50:33

November 8, 2026

Time Agency Call Type Location Sent to Dispatch
00:10:33 PD SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE FOOTBALL STADIUM 00:10:54
02:31:55 DISTURBANCE 328 S TYLER ROAD APARTMENT GLADEWATER, TX 75647 02:40:12
03:10:58 EMS 2200 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TN 75647 03:14:46
08:40:36 PD ASSIST 717 S Green St 08:42:22
10:04:08 EMS 705 w pacific 10:05:55
10:18:30 EMS legend oaks 10:19:41
11:16:09 PD MISCELLANEOUS big sandy 11:21:57
11:38:46 PD SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE Gladewater Lake 11:40:27
12:25:14 FD EMS 202 s culver 12:26:55
12:30:53 PD SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE 614 CANFIELD STREET GLADEWATER, TX 75647 12:34:00
12:57:52 PD EMS 100 W GAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 13:01:50
13:23:25 PD TRAFFIC STOP N LYNN AND SHELL CAMP 13:25:57
17:16:19 PD TRAFFIC STOP VESTA EAST OF SHELL CAMP 17:17:34
17:31:01 FD FIRE-ALARM-SMOKE 411 GODFREY 17:32:03
17:43:13 PD TRAFFIC STOP W UPSHUR AND FERRY 17:48:31
17:48:45 PD SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE 271 NB 17:53:02
17:53:57 PD MISCELLANEOUS 900 N LOOP 485 17:55:08
18:18:11 FD FIRE-ALARM-SMOKE 342 CARRIAGE LANE 18:18:54
21:43:02 EMS 16 GREENWAY VILLAGE GLADEWATER, TX 75647 21:45:28
21:54:05 PD TRAFFIC STOP SHELLCAMP/OLD LONGVIEW HWY 21:54:41

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