Gladewater Police Beat – November 01 – 08, 2026
Gladewater Calls for Service
November 1–8, 2026
The table for each day includes calls listed in the report. Times use the 24-hour format.
Agency key
PD = Gladewater Police Department
FD = Gladewater Fire Department
CWC–Fire = CWC – FIRE as listed in the report
— = No agency listed
November 1, 2026
|Time
|Agency
|Call Type
|Location
|Sent to Dispatch
|01:33:38
|PD
|TRAFFIC STOP
|RODEO/HAROLD
|01:34:05
|07:35:48
|FD
|FIRE
|2104 PINECREST DRIVE GLADEWATER, TX 75647
|07:36:07
|08:31:19
|PD
|ANIMAL CONTROL
|203 HULL AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|08:31:55
|08:46:07
|PD
|TRESPASSING
|1305 MARY STREET GLADEWATER, TX 75647
|08:47:00
|10:01:01
|PD
|TERRORISTIC THREAT
|511 S TYLER ROAD GLADEWATER, TX 75647
|10:01:34
|10:48:01
|PD
|ALARM
|2201 W GAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|10:48:28
|12:37:30
|PD
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|1400 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|12:38:33
|13:13:02
|FD
|ALARM
|116 E GLADE STREET GLADEWATER, TX 75647
|13:13:19
|13:24:21
|PD
|MISCELLANEOUS
|AIRPORT
|13:24:29
|13:44:03
|PD
|MISCELLANEOUS
|2104 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|13:44:12
|14:26:30
|FD
|FIRE
|2200 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|14:26:52
|15:07:05
|PD
|MISCELLANEOUS
|1106 LONG STREET GLADEWATER, TX 75647
|15:08:27
|15:43:09
|PD
|TRAFFIC STOP
|GLADEWATER HIGH SCHOOL
|15:43:19
|16:54:26
|—
|EMS
|1620 N LYNN STREET GLADEWATER, TX 75647
|16:55:39
|16:56:01
|PD
|ANIMAL CONTROL
|611 W PACIFIC AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|16:56:19
|17:38:12
|PD
|MISCELLANEOUS
|W UPSHUR/DEAN
|17:38:39
|18:12:35
|PD
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|LAFAYETTE/N MAIN
|18:13:30
|18:35:34
|FD
|FIRE- EMS- LIFT ASSIST
|701 MELBA
|18:36:44
|18:39:22
|PD
|TRAFFIC STOP
|E BROADWAY/N MAIN
|18:39:59
|18:40:28
|PD
|ACCIDENT
|4193 W COMMERCE
|18:41:32
|18:41:43
|PD
|DISTURBANCE
|25 GREENWAY
|18:42:14
|18:47:28
|FD
|FIRE
|4000 N WHITE OAK RD
|18:49:00
|20:13:03
|PD
|DRUG/NARCOTIC
|904 E BROADWAY
|20:15:15
|21:42:27
|FD
|FIRE
|305 N LEE
|21:44:00
November 2, 2026
|Time
|Agency
|Call Type
|Location
|Sent to Dispatch
|00:48:41
|PD
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|SANDERS / N MAIN
|00:49:10
|00:57:36
|PD
|THEFT
|71 WELDON HOMES
|01:00:01
|00:58:12
|PD
|TRAFFIC STOP
|N MAIN / CITY LIMITS
|01:00:07
|01:11:04
|PD
|TRAFFIC STOP
|E BROADWAY / ABC
|01:11:32
|03:01:18
|PD
|MISCELLANEOUS
|511 S TYLER ROAD GLADEWATER, TX 75647
|03:02:05
|04:50:18
|FD
|FIRE- EMS- LIFT ASSIST
|11701 HWY 271
|04:51:19
|07:07:30
|—
|EMS
|2200 W UPSHUR AVE
|07:08:21
|07:41:45
|—
|ANIMAL CONTROL
|1207 EAST LAKE DRIVE GLADEWATER, TX 75647
|07:43:01
|09:20:16
|—
|TEST CALL
|511 S TYLER ST
|09:20:32
|09:26:32
|PD
|ESCORT
|401 N CENTER STREET GLADEWATER, TX 75647
|09:30:23
|09:59:35
|—
|ANIMAL CONTROL
|1827 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|10:01:08
|10:55:50
|PD
|AB911
|64 E EDDY AVE
|10:57:21
|12:30:27
|PD
|ASSAULT
|711 MARTHA DRIVE GLADEWATER, TX 75647
|12:32:04
|13:04:09
|PD
|ALARM
|600 S LOOP 485 GLADEWATER, TX 75647
|13:04:35
|14:24:44
|PD
|FOLLOW UP
|212 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|14:25:03
|15:00:48
|—
|FIRE
|6769 STATE HIGHWAY 155 S
|15:01:25
|16:05:11
|—
|EMS
|1201 FM 2685 GLADEWATER, TX 75647
|16:07:28
|17:37:53
|FD
|MISCELLANEOUS
|CWC STATION
|17:38:34
|17:42:54
|PD
|WELFARE CHECK
|68 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|17:43:04
|19:38:26
|PD
|UUMV
|71 WELDON HOMES
|19:40:11
|20:20:26
|PD
|TRAFFIC STOP
|DOLLAR GENERAL
|20:20:51
|20:23:44
|PD
|TRAFFIC STOP
|600 BL SHELL CAMP
|20:24:13
|20:38:38
|PD
|TRAFFIC STOP
|E BROADWAY- GOODWILL PL
|20:39:26
|20:51:24
|PD
|TRAFFIC STOP
|200 BLK SHELL CAMP RD
|20:52:01
|20:52:12
|PD
|TRAFFIC STOP
|S TYLER
|20:53:39
|21:24:05
|PD
|TRAFFIC STOP
|100 BLK W UPSHUR
|21:24:17
|21:31:53
|PD
|TRAFFIC STOP
|W UPSHUR
|21:32:41
|21:58:15
|PD
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|E LAKE/HWY 80
|21:59:05
November 3, 2026
|Time
|Agency
|Call Type
|Location
|Sent to Dispatch
|01:32:16
|PD
|DISTURBANCE
|27 MCNEESE STREET GLADEWATER, TX 75647
|01:33:34
|01:54:41
|—
|AGENCY ASSIST
|220 MCNEESE STREET 25 GLADEWATER, TX 75647
|01:57:32
|03:13:24
|—
|EMS
|1201 FM 2685 GLADEWATER, TX 75647
|03:17:02
|07:05:39
|—
|ANIMAL CONTROL
|811 W PACIFIC AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|07:06:47
|08:10:59
|—
|MISCELLANEOUS
|204 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|08:12:32
|10:57:50
|—
|EMS
|716 W CLAIR STREET GLADEWATER, TX 75647
|10:58:07
|11:13:56
|—
|EMS
|1620 N LYNN STREET GLADEWATER, TX 75647
|11:14:12
|11:55:28
|—
|ANIMAL CONTROL
|901 E SHEPPARD DRIVE GLADEWATER, TX 75647
|11:56:04
|12:02:30
|FD
|ALARM
|300 MONEY STREET GLADEWATER, TX 75647
|12:03:12
|12:16:26
|PD
|RECKLESS DRIVER
|271 N
|12:17:17
|12:58:44
|FD
|FIRE- MVA
|701 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|12:59:59
|13:51:22
|FD
|FIRE- EMS- LIFT ASSIST
|1300 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|13:51:56
|15:47:37
|—
|DRUG/NARCOTIC
|200 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|15:50:25
|16:48:24
|PD
|TRAFFIC STOP
|ICEHOUSE
|16:48:30
|17:12:27
|PD
|MISCELLANEOUS
|GREGG CO
|17:15:07
|17:42:57
|—
|MISCELLANEOUS
|204 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|17:44:46
|19:18:04
|PD
|MISCELLANEOUS
|511 S TYLER ROAD GLADEWATER, TX 75647
|19:19:38
|19:27:37
|PD
|ASSIST
|N LYNN / VESTA
|19:28:52
|19:41:49
|PD
|TRAFFIC STOP
|BROADWAY/FORD PARKING LOT
|19:42:42
|20:27:13
|PD
|ASSAULT
|300 MONEY STREET GLADEWATER, TX 75647
|20:30:20
|21:00:31
|PD
|TRAFFIC STOP
|1600 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|21:01:30
|21:15:04
|PD
|DISORDERLY CONDUCT
|300 MONEY
|21:18:13
|22:09:41
|PD
|TRAFFIC STOP
|N LYNN / SHELL CAMP
|22:10:04
November 4, 2026
|Time
|Agency
|Call Type
|Location
|Sent to Dispatch
|06:52:58
|PD
|ASSIST
|511 S TYLER ROAD 1 GLADEWATER, TX 75647
|06:53:41
|07:59:17
|PD
|TRAFFIC STOP
|CLAIRE/S TYLER
|07:59:31
|08:56:57
|FD
|FIRE
|203 N FERRY STREET GLADEWATER, TX 75647
|08:57:14
|09:10:39
|CWC–Fire
|FIRE
|312 HAYNES
|09:10:55
|09:37:50
|PD
|MISCELLANEOUS
|S LOOP 485/S TYLER
|09:39:56
|10:48:10
|PD
|TRAFFIC STOP
|S TYLER/RIVERSIDE
|10:48:43
|11:05:45
|PD
|TRAFFIC STOP
|CHEVY CHASE/GAY
|11:06:08
|11:14:52
|PD
|TRAFFIC STOP
|1900 BLOCK OF W GAY AVE GLADEWATER, TX 75647
|11:15:06
|11:20:54
|PD
|TRAFFIC STOP
|PHILLIPS SPRINGS/GAY
|11:21:12
|11:36:33
|PD
|TRAFFIC STOP
|271/GLADE
|11:36:55
|12:10:37
|PD
|MISCELLANEOUS
|DOLLAR GENERAL/E BROADWAY
|12:10:46
|12:19:52
|PD
|MISCELLANEOUS
|DOLLAR GENERAL/W UPSHUR
|12:20:00
|13:29:30
|PD
|TRAFFIC STOP
|500 BLOCK OF S TYLER RD GLADEWATER, TX 75647
|13:29:51
|13:31:30
|PD
|MISCELLANEOUS
|1400 BLOCK OF E BROADWAY AVE GLADEWATER, TX 75647
|13:31:46
|14:48:47
|PD
|MISCELLANEOUS
|2220 SHERROD DRIVE GLADEWATER, TX 75647
|14:50:02
|15:34:30
|PD
|TERRORISTIC THREAT
|106 E UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|15:35:16
|16:45:23
|—
|ANIMAL CONTROL
|518 W GAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|16:45:48
|19:27:15
|PD
|TRAFFIC STOP
|S TYLER / LAMBERT’S
|19:27:38
|19:55:01
|PD
|TRAFFIC STOP
|N LOOP/ N MAIN
|19:55:47
|20:14:13
|PD
|TRAFFIC STOP
|S TYLER/ BEST MART
|20:14:42
|20:21:53
|PD
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|SANDERS/ JORDAN
|20:24:24
|21:06:34
|PD
|TRAFFIC STOP
|1000 N LYNN STREET GLADEWATER, TX 75647
|21:07:19
|21:10:05
|PD
|TRAFFIC STOP
|MIKES MINI MART
|21:10:29
|21:26:51
|PD
|TRAFFIC STOP
|VESTA
|21:27:15
|21:39:39
|PD
|TRAFFIC STOP
|SEYMOUR’S
|21:40:10
|21:41:38
|PD
|TRAFFIC STOP
|E BROADWAY / AUSTIN BANK
|21:41:58
|21:59:03
|PD
|TRAFFIC STOP
|W UPSHUR / MIKES MINI MART
|21:59:32
|22:15:57
|PD
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|HIGH SCHOOL
|22:16:08
|22:38:28
|PD
|TRAFFIC STOP
|S TYLER/SABINE VET
|22:38:54
|22:56:47
|PD
|TRAFFIC STOP
|PICKLE BALL COURT
|22:57:02
November 5, 2026
|Time
|Agency
|Call Type
|Location
|Sent to Dispatch
|00:23:49
|PD
|TRAFFIC STOP
|N MAIN/N LOOP
|00:24:29
|01:04:54
|PD
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|1600 LAKESHORE DRIVE GLADEWATER, TX 75647
|01:05:31
|01:49:26
|PD
|TRAFFIC STOP
|512 W PACIFIC AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|01:50:05
|02:22:04
|PD
|TRAFFIC STOP
|ECONOMY INN
|02:22:35
|02:45:21
|PD
|TRAFFIC STOP
|N RODEO/W OTHALLA
|02:46:21
|03:50:48
|FD
|FIRE- EMS- LIFT ASSIST
|2200 W UPSHUR
|03:53:27
|07:18:40
|PD
|TRAFFIC STOP
|S RODEN
|07:18:44
|07:31:13
|PD
|TRAFFIC STOP
|SAUNDERS AND ANDERSON
|07:31:24
|07:34:45
|PD
|ACCIDENT
|511
|07:35:17
|08:28:13
|—
|MISCELLANEOUS
|204 E EDDY AVE
|08:30:02
|08:37:34
|PD
|ANIMAL CONTROL
|S LOOP 485
|08:38:35
|10:41:09
|FD
|FIRE- EMS- LIFT ASSIST
|2211 PINECREST DRIVE GLADEWATER, TX 75647
|10:41:55
|11:45:54
|PD
|MISCELLANEOUS
|308 E COMMERCE AVENUE GLADEWATER TX 75647
|11:46:18
|12:02:32
|FD
|FIRE- EMS- LIFT ASSIST
|716 W CLAIR STREET GLADEWATER, TX 75647
|12:02:52
|12:23:52
|PD
|PROPERTY-LOST-FOUND-RERETURNED
|511 S TYLER STREET GLADEWATER, TX 75647
|12:24:21
|14:31:05
|FD
|EMS
|1100 NORTH STREET GLADEWATER, TX 75647
|14:31:31
|14:44:17
|PD
|TRAFFIC STOP
|WELDON PARKING LOT
|14:44:23
|14:50:49
|PD
|ASSIST
|314 E SAUNDERS STREET GLADEWATER, TX 75647
|14:53:11
|16:04:21
|PD
|HARASSMENT
|609 W PACIFIC AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|16:05:25
|16:39:23
|PD
|MISCELLANEOUS
|1110 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|16:40:14
|17:28:52
|PD
|ALARM
|1203 NELWYN AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|17:29:13
|17:52:11
|FD
|FIRE- EMS- LIFT ASSIST
|2201 W GAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|17:52:24
|18:13:53
|FD
|FIRE- EMS- LIFT ASSIST
|271 TOWARDS TYLER ABOUT 3 MILES PAST BEST MART
|18:15:15
|19:45:03
|—
|EMS
|619 PELPHREY
|19:47:56
|20:27:19
|PD
|TRAFFIC STOP
|E PACIFIC / MONEY ST
|20:27:57
|21:49:59
|PD
|TRAFFIC STOP
|S TYLER RD / HWY 135
|21:50:21
|21:54:59
|PD
|WARRANT
|ICE HOUSE / N MAIN
|21:55:41
|22:26:42
|—
|HARASSMENT
|405 WEST MARTIN AVE
|22:31:17
|22:31:44
|PD
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|519 WOOD STREET GLADEWATER, TX 75647
|22:34:22
|22:51:28
|PD
|TRAFFIC STOP
|CHICKEN EXPRESS
|22:51:57
|23:09:44
|PD
|TRAFFIC STOP
|500BLK E BROADWAY
|23:10:02
|23:22:43
|PD
|TRAFFIC STOP
|LAKESHORE DR
|23:23:25
November 6, 2026
|Time
|Agency
|Call Type
|Location
|Sent to Dispatch
|00:55:22
|PD
|TRAFFIC STOP
|S TYLER RD / ELEANOR
|00:55:56
|03:51:15
|PD
|TRAFFIC STOP
|N MAIN / DOLLAR GENERAL
|03:51:36
|03:54:17
|—
|EMS
|TURMAN SMITH
|03:58:09
|04:05:00
|PD
|TRAFFIC STOP
|TRUMAN SMITH
|04:05:22
|04:16:26
|PD
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|LAKE SHORE DR
|04:17:00
|05:22:09
|PD
|RECKLESS DRIVER
|807 S TYLER ROAD GLADEWATER, TX 75647
|05:23:03
|06:24:37
|FD
|FIRE- ASSIST OTHER AGENCY/MUTUAL AID
|2536 WILLOW OAK RD GLADEWATER, TX 75647
|06:25:39
|07:24:58
|PD
|MISCELLANEOUS
|LOOP 485
|07:27:28
|10:18:35
|PD
|PARKING VIOLATION
|205 JEANETTE AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|10:19:39
|10:42:03
|PD
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|500 S LOOP 485 GLADEWATER, TX 75647
|10:42:41
|12:04:42
|FD
|EMS
|29 JULIA WOODS STREET GLADEWATER, TX 75647
|12:05:15
|12:33:08
|—
|MISCELLANEOUS
|947 HICKORY ROAD GLADEWATER, TX 75647
|12:34:44
|13:59:23
|PD
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|301 W GAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|13:59:35
|14:03:31
|—
|EMS
|34 GARDEN LANE GLADEWATER, TX 75647
|14:05:18
|14:34:04
|PD
|DISTURBANCE
|3 GREENWAY VILLAGE GLADEWATER, TX 75647
|14:36:14
|15:50:27
|FD
|FIRE- EMS- LIFT ASSIST
|142 MAGNOLIA WARREN CITY, TX
|15:50:42
|16:07:47
|FD
|FIRE- PUBLIC ASSIST
|1396 W GAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|16:08:52
|16:57:09
|PD
|DISORDERLY CONDUCT
|1905 CHESTNUT STREET GLADEWATER, TX 75647
|17:00:53
|17:33:31
|PD
|CRIMINAL MISCHIEF
|901 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|17:35:15
|18:29:03
|FD
|MISCELLANEOUS
|2200 W GAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|18:29:30
|19:29:04
|—
|EMS
|203 W ELEANOR STREET 7 GLADEWATER, TX 75647
|19:30:35
|19:52:46
|PD
|TRAFFIC STOP
|COACHCOOKSEY-E EDDY
|19:54:23
|20:08:23
|PD
|TRAFFIC STOP
|S MAIN/ S TYLOR
|20:09:16
|20:24:49
|—
|MISCELLANEOUS
|402 N LIVE OAK STREET GLADEWATER, TN 75647
|20:25:58
|21:09:52
|—
|MISCELLANEOUS
|204 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|21:10:38
|21:20:31
|PD
|TRAFFIC STOP
|N MAIN/E UPSHUR AVE
|21:21:13
|22:11:57
|PD
|TRAFFIC STOP
|600 SHELLCAMP RD
|22:12:29
|23:02:10
|FD
|FIRE- ASSIST OTHER AGENCY/MUTUAL AID
|2118 ST HWY 135
|23:04:34
November 7, 2026
|Time
|Agency
|Call Type
|Location
|Sent to Dispatch
|00:00:37
|PD
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|GLADEWATER LAKE AT BEACH SIDE
|00:00:54
|02:13:46
|—
|EMS
|303 N LEE STREET GLADEWATER, TX 75647
|02:16:13
|02:44:13
|PD
|AGENCY ASSIST
|1027 PR 3472 /CARTER RD
|02:47:42
|03:01:53
|FD
|FIRE- EMS- LIFT ASSIST
|10198 HWY 271 APT 1
|03:03:16
|04:14:55
|PD
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|ACROSS STREET FROM SEYMOUR’S
|04:15:34
|04:21:31
|PD
|ALARM
|500 W QUITMAN AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|04:24:21
|07:22:33
|—
|MISCELLANEOUS
|204 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|07:23:45
|08:25:05
|PD
|EMS
|25 GREENWAY VILLAGE GLADEWATER, TX 75647
|08:28:40
|09:12:40
|FD
|EMS
|2200 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|09:13:01
|09:15:56
|PD
|ESCORT
|3944 W COMMERCE AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|09:19:25
|10:56:33
|—
|MISCELLANEOUS
|204 E EDDY AVE
|10:58:04
|11:06:59
|—
|MISSING PERSON
|1305 E SHEPPARD DRIVE APT B
|11:08:57
|11:12:08
|—
|AB911
|2870 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11:12:31
|11:45:45
|FD
|EMS
|1101 NORTH STREET GLADEWATER, TX 75647
|11:48:58
|12:35:25
|PD
|MISCELLANEOUS
|LAKE GLADEWATER
|12:35:43
|13:27:40
|PD
|TRAFFIC STOP
|SHELLCAMP AND HWY 80
|13:28:02
|13:46:32
|PD
|TRAFFIC STOP
|LEE AND HWY 80
|13:46:48
|14:04:51
|—
|EMS
|2107 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|14:06:00
|15:14:39
|PD
|FOLLOW UP
|36 MCNEESE ST
|15:16:01
|15:50:13
|FD
|FIRE
|317 S SUNSET AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|15:50:31
|16:08:47
|FD
|FIRE- EMS- LIFT ASSIST
|205 S MILL STREET GLADEWATER, TX 75647
|16:10:10
|16:21:38
|—
|MISCELLANEOUS
|TOWER LOCATION
|16:22:10
|16:31:10
|FD
|FIRE- EMS- LIFT ASSIST
|300 MONEY STREET GLADEWATER, TX 75647
|16:32:12
|18:13:37
|PD
|WELFARE CHECK
|328 S TYLER ROAD GLADEWATER, TX 75647
|18:15:09
|18:25:01
|PD
|DRUG/NARCOTIC
|701 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|18:25:32
|18:51:13
|—
|MISCELLANEOUS
|204 E EDDY AVE
|19:01:06
|18:53:45
|—
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|300 MONEY STREET GLADEWATER, TX 75647
|18:56:48
|19:39:29
|PD
|DISTURBANCE
|328 S TYLER UNIT 6
|19:44:11
|19:47:36
|FD
|FIRE- GAS ODOR/LEAK
|8371 PIGEON RD
|19:50:20
|22:36:44
|PD
|WELFARE CHECK
|36 MCNEESE STREET GLADEWATER, TX 75647
|22:38:27
|22:38:54
|PD
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|1103 N WALNUT ST
|22:48:31
|22:50:06
|—
|EMS
|2305 W GAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|22:50:33
November 8, 2026
|Time
|Agency
|Call Type
|Location
|Sent to Dispatch
|00:10:33
|PD
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|FOOTBALL STADIUM
|00:10:54
|02:31:55
|—
|DISTURBANCE
|328 S TYLER ROAD APARTMENT GLADEWATER, TX 75647
|02:40:12
|03:10:58
|—
|EMS
|2200 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TN 75647
|03:14:46
|08:40:36
|PD
|ASSIST
|717 S Green St
|08:42:22
|10:04:08
|—
|EMS
|705 w pacific
|10:05:55
|10:18:30
|—
|EMS
|legend oaks
|10:19:41
|11:16:09
|PD
|MISCELLANEOUS
|big sandy
|11:21:57
|11:38:46
|PD
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|Gladewater Lake
|11:40:27
|12:25:14
|FD
|EMS
|202 s culver
|12:26:55
|12:30:53
|PD
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|614 CANFIELD STREET GLADEWATER, TX 75647
|12:34:00
|12:57:52
|PD
|EMS
|100 W GAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|13:01:50
|13:23:25
|PD
|TRAFFIC STOP
|N LYNN AND SHELL CAMP
|13:25:57
|17:16:19
|PD
|TRAFFIC STOP
|VESTA EAST OF SHELL CAMP
|17:17:34
|17:31:01
|FD
|FIRE-ALARM-SMOKE
|411 GODFREY
|17:32:03
|17:43:13
|PD
|TRAFFIC STOP
|W UPSHUR AND FERRY
|17:48:31
|17:48:45
|PD
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|271 NB
|17:53:02
|17:53:57
|PD
|MISCELLANEOUS
|900 N LOOP 485
|17:55:08
|18:18:11
|FD
|FIRE-ALARM-SMOKE
|342 CARRIAGE LANE
|18:18:54
|21:43:02
|—
|EMS
|16 GREENWAY VILLAGE GLADEWATER, TX 75647
|21:45:28
|21:54:05
|PD
|TRAFFIC STOP
|SHELLCAMP/OLD LONGVIEW HWY
|21:54:41
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