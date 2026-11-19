Gladewater Calls for Service
November 8–15, 2026
Sunday, November 8, 2026
|Time
|Agency
|Call Type
|Location
|Sent to Dispatch
|00:10:33
|PD
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|FOOTBALL STADIUM
|00:10:54
|02:31:55
|—
|DISTURBANCE
|328 S TYLER ROAD APARTMENT GLADEWATER, TX 75647
|02:40:12
|03:10:58
|—
|EMS
|2200 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TN 75647
|03:14:46
|08:40:36
|PD
|ASSIST
|717 S Green St
|08:42:22
|10:04:08
|—
|EMS
|705 w pacific
|10:05:55
|10:18:30
|—
|EMS
|legend oaks
|10:19:41
|11:16:09
|PD
|MISCELLANEOUS
|big sandy
|11:21:57
|11:38:46
|PD
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|Gladewater Lake
|11:40:27
|12:25:14
|FD
|EMS
|202 s culver
|12:26:55
|12:30:53
|PD
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|614 CANFIELD STREET GLADEWATER, TX 75647
|12:34:00
|12:57:52
|PD
|EMS
|100 W GAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|13:01:50
|13:23:25
|PD
|TRAFFIC STOP
|N LYNN AND SHELL CAMP
|13:25:57
|17:16:19
|PD
|TRAFFIC STOP
|VESTA EAST OF SHELL CAMP
|17:17:34
|17:31:01
|FD
|FIRE-ALARM-SMOKE
|411 GODFREY
|17:32:03
|17:43:13
|PD
|TRAFFIC STOP
|W UPSHUR AND FERRY
|17:48:31
|17:48:45
|PD
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|271 NB
|17:53:02
|17:53:57
|PD
|MISCELLANEOUS
|900 N LOOP 485
|17:55:08
|18:18:11
|FD
|FIRE-ALARM-SMOKE
|342 CARRIAGE LANE
|18:18:54
|21:43:02
|—
|EMS
|16 GREENWAY VILLAGE GLADEWATER, TX 75647
|21:45:28
|21:54:05
|PD
|TRAFFIC STOP
|SHELLCAMP/OLD LONGVIEW HWY
|21:54:41
Monday, November 9, 2026
|Time
|Agency
|Call Type
|Location
|Sent to Dispatch
|00:12:33
|—
|MISCELLANEOUS
|204 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|00:14:05
|06:26:35
|—
|MISSING PERSON
|302 W LAKE DEVERNIA RD
|06:35:59
|08:48:20
|FD
|FIRE- EMS- LIFT ASSIST
|2312 W LAKE
|08:50:01
|10:15:11
|PD
|WELFARE CHECK
|402 MUSTANG
|10:18:09
|11:23:09
|FD
|FIRE- GAS ODOR/LEAK
|910 COACH COOKSIE
|11:25:00
|11:59:42
|PD
|TRAFFIC STOP
|W UPSHUR / MIKE’S MINI MART
|12:00:24
|13:30:14
|PD
|ANIMAL CONTROL
|901 E SHEPPHERD
|13:31:42
|13:52:36
|FD
|FIRE- EMS- LIFT ASSIST
|1620 N LYNN
|13:57:03
|15:08:35
|PD
|RECKLESS DRIVER
|S TYLER/ 135
|15:09:53
|16:08:33
|FD
|FIRE- EMS- LIFT ASSIST
|242 SUNBIRD
|16:09:30
|17:39:26
|FD
|FIRE- EMS- LIFT ASSIST
|901 VESTA
|17:41:59
|19:07:29
|CWC–Fire
|EMS
|2805 BERNICE ST
|19:09:12
|19:45:42
|PD
|AB911
|210 HURLEY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|19:47:26
|19:51:26
|—
|ASSIST
|AIRPORT RD
|19:54:39
|20:06:07
|PD
|TRAFFIC STOP
|N LOOP 485
|20:06:35
|20:18:23
|PD
|MISCELLANEOUS
|300BLK COTTON
|20:18:54
|20:33:38
|PD
|TRAFFIC STOP
|S TYLER RD / HWY 135
|20:34:01
|21:01:59
|PD
|TRAFFIC STOP
|E BROADWAY
|21:02:32
|21:23:29
|—
|EMS
|300 MONEY STREET
|21:26:21
|21:38:18
|—
|REPOSSESSION
|204 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|21:42:28
|22:54:12
|—
|ASSIST
|HWY 271 / GEORGE RICHEY
|22:55:18
|22:55:23
|PD
|DISTURBANCE
|410 MUSTANG
|22:58:19
|23:06:12
|PD
|BURGLARY
|1406 SPRUCE STREET GLADEWATER, TX 75647
|23:10:32
|23:11:29
|FD
|EMS
|113 WEST GAY
|23:12:18
Tuesday, November 10, 2026
|Time
|Agency
|Call Type
|Location
|Sent to Dispatch
|01:45:52
|PD
|WARRANT
|EDDY / ANDERSON
|01:46:17
|03:28:09
|PD
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|EDDY / COACH COOKSEY
|03:35:53
|04:05:54
|PD
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|MAPLE AVE
|04:06:13
|04:24:49
|PD
|TRAFFIC STOP
|GREGG / N MAIN
|04:25:12
|04:51:25
|PD
|TRAFFIC STOP
|1600 BLK S TYLER RD
|04:51:47
|05:09:59
|PD
|TRAFFIC STOP
|AJS QUICK STOP – N MAIN
|05:10:27
|05:20:01
|PD
|TRAFFIC STOP
|N MAIN / LAFAYETTE BLVD
|05:20:28
|07:21:03
|FD
|FIRE- EMS- LIFT ASSIST
|2402 WOODBINE STREET GLADEWATER, TX 75647
|07:21:32
|08:11:10
|—
|ANIMAL CONTROL
|200 W WALTON AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|08:11:23
|08:53:46
|PD
|TRAFFIC STOP
|500 S LOOP 485
|08:54:05
|10:31:37
|PD
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|1515 MUSTANG DRIVE GLADEWATER, TX 75647
|10:33:02
|11:04:42
|PD
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|601 N MAIN STREET GLADEWATER, TX 75647
|11:07:07
|11:32:39
|FD
|EMS
|1113 N SHELL GLADEWATER, TX 75647
|11:33:56
|12:09:09
|PD
|DISTURBANCE
|506 N FERRY STREET GLADEWATER, TX 75647
|12:09:29
|12:41:27
|—
|ANIMAL CONTROL
|314 AMES STREET GLADEWATER, TX 75647
|12:42:38
|13:12:02
|PD
|ASSIST
|207 JEANETTE AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|13:14:32
|13:23:08
|—
|EMS
|705 W PACIFIC AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|13:23:29
|15:30:32
|PD
|TRAFFIC STOP
|200 SAUNDERS STREET GLADEWATER, TX 75647
|15:30:48
|15:30:59
|PD
|TRAFFIC STOP
|200 SAUNDERS STREET GLADEWATER, TX 75647
|15:31:25
|15:50:15
|PD
|TRAFFIC STOP
|SAUNDERS AND ELEANOR
|15:50:22
|15:58:27
|PD
|DISORDERLY CONDUCT
|303 S TYLER ST
|15:59:56
|18:33:51
|—
|MISCELLANEOUS
|204 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|18:34:42
|18:48:20
|FD
|FIRE
|606 N POST
|18:49:40
|18:51:25
|PD
|ASSAULT
|2207 PINECREST DRIVE GLADEWATER, TX 75647
|18:54:23
|19:01:38
|PD
|MISCELLANEOUS
|1402 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|19:04:44
|19:39:21
|PD
|ASSAULT
|704 N FIRST
|19:42:43
|20:26:28
|PD
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|303 COOPER ST
|20:28:24
|21:07:09
|—
|RECKLESS DRIVER
|211 E PACIFIC AVE
|21:10:35
|21:30:51
|FD
|FIRE- ASSIST OTHER AGENCY/MUTUAL AID
|9 JULIA WOODS STREET GLADEWATER TX 75647
|21:33:35
Wednesday, November 11, 2026
|Time
|Agency
|Call Type
|Location
|Sent to Dispatch
|00:57:32
|PD
|TRAFFIC STOP
|W UPSHUR / N RODEO
|01:01:49
|01:20:01
|PD
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|1408 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|01:20:20
|01:41:29
|PD
|ASSIST
|380 JUNIPER ROAD
|01:47:15
|04:26:13
|PD
|WARRANT
|SWEET GUM / S RODEO
|04:29:47
|06:33:28
|—
|AB911
|1003 E PACIFIC AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|06:36:25
|07:17:25
|PD
|AB911
|1011 CHEYENNE STREET GLADEWATER, TX 75647
|07:19:41
|07:46:58
|PD
|TRAFFIC STOP
|W GAY AND CHEVY CHASE
|07:47:05
|08:09:49
|—
|MISCELLANEOUS
|1988 PHILLIPS SPRINGS SPRINGS GLADEWATER, TX 75647
|08:11:26
|08:14:41
|PD
|TRAFFIC STOP
|S MAIN AND COMMERCE
|08:14:46
|09:01:04
|—
|ASSIST
|703 N RODEO DRIVE GLADEWATER, TX 75647
|09:02:50
|09:05:07
|PD
|TRAFFIC STOP
|W UPSHUR AND MUSTANG
|09:05:55
|09:12:53
|PD
|TRAFFIC STOP
|W UPSHUR PAST THE BRIDGE
|09:13:03
|09:22:49
|PD
|TRAFFIC STOP
|W. UPSHUR/ BRIDGE
|—
|11:21:29
|—
|ASSIST
|610 e lake
|11:34:30
|12:48:38
|PD
|ANIMAL CONTROL
|304 WALTON STREET GLADEWATER, TX 75647
|12:50:59
|12:59:54
|PD
|ACCIDENT
|gladewater lake
|13:01:47
|13:13:36
|PD
|ANIMAL CONTROL
|melba and tenery
|13:17:43
|13:51:05
|PD
|TRAFFIC STOP
|S TYLER AND AIRPORT
|13:51:29
|13:51:32
|PD
|ALARM
|895 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|13:53:05
|14:52:17
|PD
|MISCELLANEOUS
|hwy 271 nb
|14:55:27
|15:15:59
|FD
|EMS
|1100 North St, Apt 1
|15:18:00
|16:02:22
|FD
|EMS
|407 JOHNSON STREET GLADEWATER, TX 75647
|16:04:34
|16:37:34
|—
|ASSIST
|Airport
|16:40:40
|16:58:09
|PD
|TRAFFIC STOP
|S TYLER AT AIRPORT
|16:58:23
|17:05:52
|PD
|THEFT
|401 SPENCER STREET GLADEWATER, TX 75647
|17:06:46
|17:42:57
|PD
|ASSIST
|271 NB, PAST OUR CITY LIMITS
|17:44:32
|17:52:05
|PD
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|418 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|17:54:45
|19:04:10
|—
|MISCELLANEOUS
|204 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|19:05:40
|20:40:42
|—
|MISCELLANEOUS
|204 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|20:42:11
|23:11:44
|PD
|DISTURBANCE
|210 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|23:17:56
|23:22:18
|PD
|DISTURBANCE
|601 TENERY APARTMENT A GLADEWATER, TN 75647
|23:25:00
Thursday, November 12, 2026
|Time
|Agency
|Call Type
|Location
|Sent to Dispatch
|00:08:49
|PD
|TRAFFIC STOP
|W UPSHUR/PHILLIPS
|00:09:20
|01:14:14
|PD
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|200 E UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|01:16:20
|01:56:14
|—
|EMS
|2200 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|01:59:21
|07:32:46
|PD
|TRAFFIC STOP
|W GAY/BRIDGE
|07:33:19
|07:41:45
|PD
|TRAFFIC STOP
|HIGH SCHOOL
|07:42:10
|07:50:20
|PD
|ANIMAL CONTROL
|901 E SHEPPHERD
|07:51:18
|08:19:36
|—
|—
|—
|—
|09:03:36
|PD
|WELFARE CHECK
|1830 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|09:06:00
|09:06:19
|PD
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|2870 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|09:08:41
|12:05:13
|FD
|FIRE- EMS- LIFT ASSIST
|11 JULIA WOODS
|12:06:18
|12:26:43
|FD
|FIRE
|PR 3490 / DIAL
|12:28:25
|14:02:23
|FD
|FIRE- EMS- LIFT ASSIST
|1502 E VIOLA
|14:03:32
|17:03:25
|PD
|MISCELLANEOUS
|S TYLER/ 135
|17:04:32
|17:47:00
|FD
|FIRE
|2016 EAST MOUNTAIN RD
|17:48:14
|18:24:54
|PD
|MISCELLANEOUS
|S TYLER/MAIN
|18:26:27
|18:44:56
|FD
|FIRE- EMS- LIFT ASSIST
|1406 EAST LAKE DR
|18:47:37
|18:59:14
|FD
|EMS
|700 W MAPLE
|19:03:45
|20:42:12
|PD
|TRAFFIC STOP
|OTHALIA
|20:43:28
|21:14:01
|—
|ANIMAL CONTROL
|411 PARADISE HILL ROAD GLADEWATER, TX 75647
|21:18:53
|21:46:16
|—
|MISCELLANEOUS
|204 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|21:47:34
|22:00:17
|FD
|FIRE
|601 WATER TOWER RD
|22:03:42
|22:56:21
|FD
|EMS
|1406 EAST LAKE DR
|22:58:39
Friday, November 13, 2026
|Time
|Agency
|Call Type
|Location
|Sent to Dispatch
|01:38:55
|PD
|TRAFFIC STOP
|4 CORNERS
|01:39:03
|02:17:18
|PD
|DISTURBANCE
|211 W ELEANOR STREET 15 GLADEWATER, TX 75647
|02:18:12
|02:52:59
|FD
|FIRE- EMS- LIFT ASSIST
|2009 ASHLEY DR
|02:55:40
|07:32:34
|PD
|TRAFFIC STOP
|COACH COOKSEY
|07:32:58
|07:53:10
|PD
|HARASSMENT
|803 WILLOW BOULEVARD GLADEWATER, TX 75647
|07:53:30
|11:16:11
|PD
|TRAFFIC STOP
|CHADS
|11:16:29
|12:30:49
|PD
|MISCELLANEOUS
|902 NORTH STREET GLADEWATER, TX 75647
|12:31:05
|13:22:58
|PD
|MISCELLANEOUS
|SABINE/MAIN
|13:23:10
|13:26:25
|PD
|TRAFFIC STOP
|E BROADWAY/MILL
|13:29:06
|14:15:17
|PD
|MISCELLANEOUS
|511 S TYLER ROAD 1 GLADEWATER, TX 75647
|14:16:43
|14:36:40
|—
|MISCELLANEOUS
|1703 CHESTNUT AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|14:37:06
|15:08:03
|PD
|MISCELLANEOUS
|2200 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|15:08:35
|15:29:49
|—
|MISCELLANEOUS
|403 PHILLIPS DRIVE GLADEWATER, TX 75647
|15:30:29
|17:55:01
|PD
|TERRORISTIC THREAT
|305 W OLIVER AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|17:55:22
|17:58:09
|PD
|TRAFFIC STOP
|N MAIN/MELBA
|17:58:21
|20:29:06
|PD
|WELFARE CHECK
|611 N MAIN ST
|20:34:49
|21:29:03
|PD
|TRAFFIC STOP
|E LAKE / W GAY AVE
|21:29:30
|21:58:41
|PD
|TRAFFIC STOP
|1900 BLK S TYLER
|21:59:09
|22:29:59
|PD
|TRAFFIC STOP
|W UPSHUR AVE / E LAKE DR
|22:30:17
|22:53:38
|PD
|RECKLESS DRIVER
|HWY 80 / FM 2685
|22:55:48
Saturday, November 14, 2026
|Time
|Agency
|Call Type
|Location
|Sent to Dispatch
|00:03:33
|PD
|AB911
|316 RAGSDALE STREET GLADEWATER, TX 75647
|00:04:13
|00:12:49
|FD
|FIRE- ASSIST OTHER AGENCY/MUTUAL AID
|HWY 80 / WATER TOWER RD
|00:14:06
|00:19:03
|PD
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|1408 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|00:19:25
|00:43:20
|PD
|TRAFFIC STOP
|S TYLER / MONEY ST
|00:44:01
|01:15:23
|PD
|TRAFFIC STOP
|HENDRICKS / W GAY AVE
|01:15:57
|01:55:19
|PD
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|PAUL / WALTON
|01:56:01
|02:29:41
|PD
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|601 S TYLER ROAD GLADEWATER, TX 75647
|02:30:00
|03:14:29
|PD
|TRAFFIC STOP
|Z30121600 BLK S TYLER RD
|03:15:02
|04:30:15
|PD
|TRAFFIC STOP
|100BLK E UPSHUR AVE
|04:31:39
|04:45:59
|PD
|TRAFFIC STOP
|100BLK W UPSHUR AVE
|04:46:28
|04:56:08
|PD
|TRAFFIC STOP
|W UPSHUR / NORTH ST
|04:56:33
|05:04:58
|PD
|TRAFFIC STOP
|W UPSHUR / E LAKE DR
|05:05:32
|05:05:53
|PD
|TRAFFIC STOP
|N MAIN / QUITMAN
|05:06:13
|05:17:07
|PD
|TRAFFIC STOP
|TEXAS STAR & TITLE LOAN
|05:17:23
|07:48:26
|PD
|TRAFFIC STOP
|RBS/S TYLER
|07:48:48
|07:56:32
|PD
|TRAFFIC STOP
|RAMP/HWY 135
|07:56:50
|08:00:28
|PD
|TRAFFIC STOP
|S TYLER/AIRPORT
|08:00:51
|08:21:50
|PD
|TRAFFIC STOP
|N MAIN/OAK
|08:22:04
|10:51:46
|PD
|MISCELLANEOUS
|1406 EAST LAKE DRIVE GLADEWATER, TX 75647
|10:53:05
|11:51:52
|—
|EMS
|300 MONEY STREET GLADEWATER, TX 75647
|11:52:10
|11:59:53
|FD
|EMS
|716 W CLAIR STREET GLADEWATER, TX 75647
|12:00:13
|13:02:26
|—
|EMS
|2200 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|13:02:42
|14:26:54
|PD
|TRAFFIC STOP
|S TYLER/AIRPORT
|14:27:22
|14:38:03
|PD
|AB911
|1209 N OLIVE STREET GLADEWATER, TX 75647
|14:38:20
|15:47:37
|PD
|ASSAULT
|2201 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|15:48:34
|16:29:47
|—
|EMS
|410 MUSTANG DRIVE GLADEWATER, TX 75647
|16:31:38
|16:43:35
|PD
|WELFARE CHECK
|508 W MARSHALL STREET GLADEWATER, TX 75647
|16:45:06
|17:15:45
|PD
|MISCELLANEOUS
|DOWNTOWN EVENT
|17:15:56
|17:37:58
|PD
|TERRORISTIC THREAT
|68 WELDON HOMES
|17:38:21
|19:08:38
|PD
|AB911
|2108 W GAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|19:10:47
|19:20:05
|PD
|MISCELLANEOUS
|GREGG COUNTY JAIL
|19:20:17
|19:42:51
|PD
|AB911
|305 PHILLIPS DRIVE GLADEWATER, TX 75647
|19:43:40
|20:19:11
|—
|ASSIST
|2209 PINECREST DRIVE GLADEWATER, TX 75647
|20:20:35
|21:42:36
|PD
|TRAFFIC STOP
|E EDDY
|21:42:45
|21:43:20
|PD
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|N MAIN / SANDERS
|21:44:19
|21:53:41
|PD
|TRAFFIC STOP
|S TYLER RD / AIRPORT RD
|21:54:01
|21:54:06
|PD
|TRAFFIC STOP
|W UPHSUR / PACIFIC AVE
|21:54:36
|22:13:56
|PD
|TRAFFIC STOP
|W UPSHUR / NORTH ST
|22:14:30
|22:20:49
|PD
|MISCELLANEOUS
|1520 E SHEPHARD
|22:22:27
|22:48:48
|FD
|FIRE- ASSIST OTHER AGENCY/MUTUAL AID
|405 SPENCER STREET GLADEWATER, TX 75647
|22:54:07
|22:54:16
|PD
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|500BLK NMELBA
|22:54:47
|22:57:00
|PD
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|MELBA / WOOD
|22:58:10
|23:04:03
|—
|ASSAULT
|W. UPSHUR AVE / N MAIN ST
|23:51:01
|23:24:00
|PD
|FIRE- ASSIST OTHER AGENCY/MUTUAL AID
|1814 FM 2685
|23:26:46
Sunday, November 15, 2026
|Time
|Agency
|Call Type
|Location
|Sent to Dispatch
|00:27:17
|PD
|ASSAULT
|1106 FOREST HILL STREET GLADEWATER TX 75647
|00:29:09
|02:20:04
|PD
|MISCELLANEOUS
|WOOD ST / GAY AVE
|02:22:03
|07:13:03
|FD
|FIRE
|725 JUNIPER RD BIG SANDY, TX
|07:13:55
Gladewater Arrests
November 8–15, 2026
|Date
|Arrestee Name
|Arrest Address
|Charges
|11/09/2026
|HERNANDEZ, DAWSON LANE
|410 MUSTANG DRIVE GLADEWATER, TEXAS 75647
|POSSESSION OF DRUG PARAPHANALIA
|11/10/2026
|LUCKY, TIFFURNE SHERETT
|300 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TEXAS 75647
|WARRANT- LOCAL
WARRANT- LOCAL
|11/12/2026
|TRAYLOR, CHANCE ARNOLD
|300 S TYLER ROAD GLADEWATER, TEXAS 75647
|WARRANT- OTHER AGENCY (MISD)
|11/15/2026
|torrers, alejandra
|1106 FOREST HILL STREET GLADEWATER, TEXAS 75647
|ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER – SIMPLE ASSAULT
ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER – SIMPLE ASSAULT