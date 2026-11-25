Gladewater Police Beat – Calls for Service
November 15–22, 2026 | 229 records
|Date
|Time
|Agency
|Call Type
|Address
|Sent to Dispatch
|11/15/2026
|00:27:17
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|ASSAULT
|1106 FOREST HILL STREET GLADEWATER TX 75647
|11/15/2026 00:29:09
|11/15/2026
|02:20:04
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|MISCELLANEOUS
|WOOD ST / GAY AVE
|11/15/2026 02:22:03
|11/15/2026
|07:13:03
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE
|725 JUNIPER RD BIG SANDY, TX
|11/15/2026 07:13:55
|11/15/2026
|09:00:14
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|ANIMAL CONTROL
|901 E SHEPPARD DRIVE GLADEWATER, TX 75647
|11/15/2026 09:00:40
|11/15/2026
|10:32:45
|MISCELLANEOUS
|1600 BLOCK OF EAST LAKE DR GLADEWATER, TX 75647
|11/15/2026 10:32:58
|11/15/2026
|12:05:28
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|MISSING PERSON
|1202 SANDERS STREET GLADEWATER, TX 75647
|11/15/2026 12:06:29
|11/15/2026
|13:58:05
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|BURGLARY
|1212 SANDERS STREET GLADEWATER, TX 75647
|11/15/2026 13:59:10
|11/15/2026
|15:35:50
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|DISTURBANCE
|S TYLER/SHEPPARD LN
|11/15/2026 15:36:19
|11/15/2026
|18:40:01
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE
|504 PHILLIPS DRIVE GLADEWATER, TX 75647
|11/15/2026 18:40:15
|11/15/2026
|20:47:20
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|ALARM
|314 SAUNDERS STREET GLADEWATER, TX 75647
|11/15/2026 20:49:19
|11/15/2026
|21:05:20
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|100BLK WHITE ST
|11/15/2026 21:05:30
|11/15/2026
|21:35:02
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|ANIMAL CONTROL
|S LOOP 485 / S TYLER RD
|11/15/2026 21:38:01
|11/15/2026
|23:07:24
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|W UPSHUR – DOLLAR GENERAL
|11/15/2026 23:07:46
|11/15/2026
|23:19:21
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|1103 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/15/2026 23:19:34
|11/15/2026
|23:30:39
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|N LYNN ST / E MARY AVE
|11/15/2026 23:31:02
|11/15/2026
|23:55:38
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|N MAIN / E SHEPHERD
|11/15/2026 23:56:09
|11/16/2026
|00:19:37
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|400BLK W GAY AVE
|11/16/2026 00:19:55
|11/16/2026
|00:23:04
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|MIKE’S MINI MART – 900 W UPSHUR
|11/16/2026 00:23:29
|11/16/2026
|00:44:22
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|N MAIN / VESTA AVE
|11/16/2026 00:44:38
|11/16/2026
|01:08:45
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE- ASSIST OTHER AGENCY/MUTUAL AID
|2200 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TN 75647
|11/16/2026 01:11:04
|11/16/2026
|02:46:38
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|E UPSHUR AVE / CENTER ST
|11/16/2026 02:47:35
|11/16/2026
|02:59:56
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|W UPSHUR AVE / S RODEO
|11/16/2026 03:00:43
|11/16/2026
|03:21:05
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE- ASSIST OTHER AGENCY/MUTUAL AID
|204 HULL AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/16/2026 03:23:17
|11/16/2026
|03:43:04
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|CALVARY BAPTIST CHURCH
|11/16/2026 03:43:32
|11/16/2026
|03:56:17
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|W UPSHUR / MILDRED
|11/16/2026 03:56:56
|11/16/2026
|04:20:06
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|WOOD ST / W UPSHUR AVE
|11/16/2026 04:20:31
|11/16/2026
|04:17:28
|RECKLESS DRIVER
|GEOGRY RICHEY / TEXAS ST
|11/16/2026 04:21:04
|11/16/2026
|04:30:11
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|E BROADWAY / COLLEGE ST
|11/16/2026 04:30:50
|11/16/2026
|04:34:09
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|800BLK W UPSHUR
|11/16/2026 04:34:29
|11/16/2026
|05:04:42
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|S TYLER RD / HWY 135
|11/16/2026 05:05:06
|11/16/2026
|05:17:53
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|1400 BLK S TYLER RD
|11/16/2026 05:18:24
|11/16/2026
|05:30:41
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|1400BLK S TYLER RD
|11/16/2026 05:31:01
|11/16/2026
|08:45:18
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE-ALARM-SMOKE
|300 MONEY STREET GLADEWATER, TX 75647
|11/16/2026 08:46:08
|11/16/2026
|09:43:34
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|1600 SHELLCAMP
|11/16/2026 09:43:40
|11/16/2026
|09:46:49
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|THEFT
|1014 KAY DRIVE GLADEWATER, TX 75647
|11/16/2026 09:48:01
|11/16/2026
|12:31:17
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|MISCELLANEOUS
|600 TENERY STREET GLADEWATER, TX 75647
|11/16/2026 12:31:42
|11/16/2026
|13:33:36
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|BAR ON 135
|11/16/2026 13:33:55
|11/16/2026
|14:11:40
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|1226 FM 2685 GLADEWATER, TX 75647
|11/16/2026 14:13:07
|11/16/2026
|14:33:46
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|MISSING PERSON
|593 BRIARWOOD STREET GLADEWATER, TX 75647
|11/16/2026 14:36:01
|11/16/2026
|15:45:59
|MISCELLANEOUS
|1002 N LYNN STREET GLADEWATER, TX 75647
|11/16/2026 15:47:18
|11/16/2026
|18:01:59
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|ASSIST
|1105 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/16/2026 18:02:16
|11/16/2026
|18:44:15
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE- GAS ODOR/LEAK
|1626 CRONJE STREET GLADEWATER, TX 75647
|11/16/2026 18:44:45
|11/16/2026
|19:37:50
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|DISTURBANCE
|114778 UNION GROVE RD
|11/16/2026 19:39:37
|11/16/2026
|20:11:57
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|MISCELLANEOUS
|808 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/16/2026 20:14:42
|11/16/2026
|21:12:42
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE- EMS- LIFT ASSIST
|1226 FM 2685 GLADEWATER, TX 75647
|11/16/2026 21:14:43
|11/16/2026
|22:08:55
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|ROAD TIRE
|11/16/2026 22:10:50
|11/16/2026
|22:28:37
|EMS
|64 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/16/2026 22:31:05
|11/17/2026
|04:05:41
|WELFARE CHECK
|266 FLENNIKEN ST
|11/17/2026 04:11:57
|11/17/2026
|06:39:21
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|ALARM
|2197 FM 2685 GLADEWATER, TX 75647
|11/17/2026 06:41:06
|11/17/2026
|06:59:01
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE- EMS- LIFT ASSIST
|1003 NORTH STREET GLADEWATER, TX 75647
|11/17/2026 06:59:20
|11/17/2026
|07:35:45
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE- EMS- LIFT ASSIST
|322 MELBA AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/17/2026 07:36:07
|11/17/2026
|07:39:22
|CWC – FIRE
|FIRE- EMS- LIFT ASSIST
|1201 FM 2685 GLADEWATER, TX 75647
|11/17/2026 07:39:33
|11/17/2026
|07:54:14
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|FOLLOW UP
|207 JEANETTE AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/17/2026 07:54:31
|11/17/2026
|08:07:16
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|W GAY
|11/17/2026 08:07:22
|11/17/2026
|08:27:19
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|2000 W GAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/17/2026 08:27:25
|11/17/2026
|08:37:44
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|1100 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/17/2026 08:37:59
|11/17/2026
|09:07:43
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|ACCIDENT
|1103 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/17/2026 09:08:55
|11/17/2026
|09:30:51
|ANIMAL CONTROL
|2901 W COMMERCE AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/17/2026 09:31:54
|11/17/2026
|10:28:55
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE- EMS- LIFT ASSIST
|37 GREENWAY VILLAGE GLADEWATER, TX 75647
|11/17/2026 10:29:36
|11/17/2026
|12:09:25
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|ACCIDENT
|705 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/17/2026 12:12:08
|11/17/2026
|13:03:20
|REPOSSESSION
|305 N COTTON STREET
|11/17/2026 13:05:03
|11/17/2026
|13:05:15
|REPOSSESSION
|1012 KAY DRIVE
|11/17/2026 14:17:43
|11/17/2026
|14:48:33
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|RECKLESS DRIVER
|271 WESTBOUND
|11/17/2026 14:49:15
|11/17/2026
|14:58:59
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|100 S MAIN STREET GLADEWATER, TX 75647
|11/17/2026 15:00:17
|11/17/2026
|15:53:09
|MISCELLANEOUS
|204 E EDDY AVE
|11/17/2026 15:53:58
|11/17/2026
|16:01:35
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|318 RAGSDALE STREET GLADEWATER, TX 75647
|11/17/2026 16:01:50
|11/17/2026
|16:50:09
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE- EMS- LIFT ASSIST
|101 N TENERY STREET GLADEWATER, TX 75647
|11/17/2026 16:50:40
|11/17/2026
|16:57:50
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|HARASSMENT
|7 GREENWAY VILLAGE GLADEWATER, TX 75647
|11/17/2026 17:00:19
|11/17/2026
|18:10:33
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|RECKLESS DRIVER
|EASTBOUND ON HWY 80
|11/17/2026 18:11:12
|11/17/2026
|18:24:24
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|ALARM
|2201 W GAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/17/2026 18:25:57
|11/17/2026
|18:49:48
|AB911
|502 AVALON DRIVE GLADEWATER, TX 75647
|11/17/2026 18:51:00
|11/17/2026
|19:06:26
|MISCELLANEOUS
|204 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/17/2026 19:07:03
|11/17/2026
|19:48:12
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE- ASSIST OTHER AGENCY/MUTUAL AID
|2805 BERNICE STREET GLADEWATER, TX 75647
|11/17/2026 19:49:53
|11/17/2026
|19:55:06
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE- EMS- LIFT ASSIST
|2816 BERNICE STREET GLADEWATER, TX 75647
|11/17/2026 19:55:38
|11/17/2026
|20:22:58
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE- EMS- LIFT ASSIST
|400 SUNSHINE ST
|11/17/2026 20:23:24
|11/17/2026
|21:19:14
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|DISTURBANCE
|609 W PACIFIC AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/17/2026 21:26:46
|11/17/2026
|22:07:04
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|43 JULIA WOODS STREET GLADEWATER, TX 75647
|11/17/2026 22:08:04
|11/18/2026
|02:59:15
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|EMS
|1201 FM 2685 GLADEWATER, TX 75647
|11/18/2026 03:01:17
|11/18/2026
|03:16:28
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE- SMOKE INVESTIGATION
|702 MARTHA DRIVE GLADEWATER, TX 75647
|11/18/2026 03:19:08
|11/18/2026
|03:28:17
|REPOSSESSION
|510 MELBA AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/18/2026 03:33:45
|11/18/2026
|07:18:20
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|EMS
|1201 FM 2685 GLADEWATER, TX 75647
|11/18/2026 07:18:48
|11/18/2026
|07:51:10
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|TELES
|11/18/2026 07:51:52
|11/18/2026
|08:04:45
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|N MAIN/LAFAYETTE
|11/18/2026 08:05:20
|11/18/2026
|08:24:28
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|500 BLOCK OF S TYLER RD GLADEWATER, TX 75647
|11/18/2026 08:24:49
|11/18/2026
|08:39:24
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|500 BLOCK OF W UPSHUR AVE GLADEWATER, TX 75647
|11/18/2026 08:39:48
|11/18/2026
|08:47:31
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|N MAIN/ALLISON
|11/18/2026 08:47:36
|11/18/2026
|10:39:55
|EMS
|1103 NORTH STREET GLADEWATER TX 75647 APT 1001.0
|11/18/2026 10:40:27
|11/18/2026
|12:09:36
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TERRORISTIC THREAT
|2201 W GAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/18/2026 12:10:25
|11/18/2026
|12:34:42
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|ACCIDENT
|W UPSHUR/DEAN
|11/18/2026 12:35:04
|11/18/2026
|13:01:57
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|WELFARE CHECK
|1001 KAY DRIVE GLADEWATER, TX 75647
|11/18/2026 13:02:28
|11/18/2026
|16:00:49
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE
|307 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/18/2026 16:01:20
|11/18/2026
|16:58:36
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|DISTURBANCE
|501 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/18/2026 16:58:56
|11/18/2026
|17:05:17
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|ANIMAL CONTROL
|601 S MAIN STREET GLADEWATER, TX 75647
|11/18/2026 17:05:41
|11/18/2026
|17:20:24
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|UUMV
|511 S TYLER ROAD 1 GLADEWATER, TX 75647
|11/18/2026 17:22:44
|11/18/2026
|17:26:32
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|MISCELLANEOUS
|511 S TYLER ROAD 1 GLADEWATER, TX 75647
|11/18/2026 17:26:44
|11/18/2026
|18:53:18
|ASSAULT
|2454 FM 556 PITTSBURG, TX
|11/18/2026 18:55:57
|11/18/2026
|19:53:26
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE- EMS- LIFT ASSIST
|901 VESTA AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/18/2026 19:54:06
|11/18/2026
|20:32:40
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE
|2011 OLD LONGVIEW HIGH
|11/18/2026 20:33:35
|11/18/2026
|20:54:16
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|N LOOP 485 / N MAIN
|11/18/2026 20:54:47
|11/18/2026
|21:06:29
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|N LYNN / N SHELL
|11/18/2026 21:07:20
|11/18/2026
|21:26:32
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|W UPSHUR AVE – DOLLAR GENEAL
|11/18/2026 21:26:57
|11/18/2026
|21:39:02
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|3900BLK W UPSHUR
|11/18/2026 21:39:25
|11/18/2026
|21:56:51
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|N MAIN / SANDERS
|11/18/2026 21:58:16
|11/18/2026
|22:43:05
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|500BLK MLK DR
|11/18/2026 22:43:31
|11/19/2026
|01:04:58
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|S TYLER / AIRPORT RD
|11/19/2026 01:05:26
|11/19/2026
|01:15:03
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|1100BLK S TYLER
|11/19/2026 01:15:50
|11/19/2026
|01:16:01
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|S TYLER / RIVERSIDE
|11/19/2026 01:16:19
|11/19/2026
|01:57:39
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|MISCELLANEOUS
|305 N MAIN STREET GLADEWATER, TX 75647
|11/19/2026 02:02:57
|11/19/2026
|02:24:07
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|S TYLER / S LOOP 485
|11/19/2026 02:24:27
|11/19/2026
|02:46:08
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|ALARM
|807 S TYLER STE 100
|11/19/2026 02:46:59
|11/19/2026
|03:26:39
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|N MAIN / MELBA
|11/19/2026 03:26:57
|11/19/2026
|03:47:54
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|DEAN / S TYLER
|11/19/2026 03:48:58
|11/19/2026
|04:29:40
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|700 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/19/2026 04:30:28
|11/19/2026
|04:37:59
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|800 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/19/2026 04:38:18
|11/19/2026
|04:41:58
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|S TYLER / S LOOP 485
|11/19/2026 04:42:27
|11/19/2026
|04:51:58
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|S TYLER / S LOOP 485
|11/19/2026 04:52:32
|11/19/2026
|04:59:29
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|W UPSHUR / COTTON
|11/19/2026 04:59:59
|11/19/2026
|05:12:37
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|N MAIN / VESTA
|11/19/2026 05:13:04
|11/19/2026
|09:54:31
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE
|300 MONEY STREET GLADEWATER, TX 75647
|11/19/2026 09:54:55
|11/19/2026
|10:14:53
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|MISCELLANEOUS
|1620 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/19/2026 10:15:39
|11/19/2026
|10:29:26
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|ALARM
|1101 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/19/2026 10:29:58
|11/19/2026
|10:36:51
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|MISCELLANEOUS
|HOUSING AUTHORITY
|11/19/2026 10:36:58
|11/19/2026
|11:26:23
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|ASSIST
|LUCKY MART
|11/19/2026 11:26:44
|11/19/2026
|12:37:43
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|ALARM
|401 N LEE STREET GLADEWATER, TX 75647
|11/19/2026 12:38:04
|11/19/2026
|12:47:33
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|MISCELLANEOUS
|1050 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/19/2026 12:48:15
|11/19/2026
|12:56:09
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|BROADWAY/PACIFIC
|11/19/2026 12:56:24
|11/19/2026
|12:57:31
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE
|108 N LEE STREET GLADEWATER, TX 75647
|11/19/2026 12:58:13
|11/19/2026
|14:15:37
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TERRORISTIC THREAT
|SABINE/MAIN
|11/19/2026 14:16:28
|11/19/2026
|14:19:17
|EMS
|34 GREENWAY
|11/19/2026 14:19:41
|11/19/2026
|14:28:14
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE
|2001 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/19/2026 14:28:39
|11/19/2026
|14:40:31
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE
|1600 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/19/2026 14:40:51
|11/19/2026
|14:49:28
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE
|1595 N RODEO DRIVE GLADEWATER, TX 75647
|11/19/2026 14:49:58
|11/19/2026
|16:25:04
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|MISCELLANEOUS
|1246 PHILLIPS SPRINGS ROAD GLADEWATER, TX 75647
|11/19/2026 16:26:14
|11/19/2026
|16:54:40
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|ACCIDENT
|N MAIN/N LOOP 485
|11/19/2026 16:55:00
|11/19/2026
|17:13:41
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|ASSAULT
|308 WALTON STREET GLADEWATER, TX 75647
|11/19/2026 17:14:02
|11/19/2026
|18:00:51
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE
|716 W CLAIR STREET GLADEWATER, TX 75647
|11/19/2026 18:01:07
|11/19/2026
|19:54:07
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|MISCELLANEOUS
|511 S TYLER GLADEWATER, TEXAS 75647
|11/19/2026 19:57:08
|11/19/2026
|20:08:06
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE
|342 MCKAIN RD
|11/19/2026 20:09:30
|11/19/2026
|20:25:00
|MISCELLANEOUS
|UNION GROVE RD AT ST THERESA CHURCH
|11/19/2026 20:27:44
|11/19/2026
|21:10:09
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|900BLK RICHEY
|11/19/2026 21:10:27
|11/19/2026
|21:17:35
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|800BLK S TYLER
|11/19/2026 21:18:04
|11/19/2026
|22:11:06
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|900BLK W UPSHUR AVE
|11/19/2026 22:11:25
|11/19/2026
|22:11:41
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|FM 2685 / W UPSHUR AVE
|11/19/2026 22:12:15
|11/19/2026
|23:05:01
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|W UPSHUR AVE
|11/19/2026 23:05:25
|11/19/2026
|23:44:18
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|E BROADWAY AVE – TEXAS BANK AND TRUST
|11/19/2026 23:45:00
|11/20/2026
|00:33:07
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|GLADE / WALTER DERRICK
|11/20/2026 00:34:34
|11/20/2026
|00:36:56
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|W GAY AVE – PRIMARY
|11/20/2026 00:37:13
|11/20/2026
|00:58:10
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|PINECREST / W LAKE DR
|11/20/2026 00:58:33
|11/20/2026
|01:10:57
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|MISCELLANEOUS
|S MAIN / W COMMERCE
|11/20/2026 01:11:30
|11/20/2026
|01:12:39
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|MELBA / N MAIN
|11/20/2026 01:13:04
|11/20/2026
|01:19:34
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|N MAIN / E GAY AVE
|11/20/2026 01:20:09
|11/20/2026
|01:25:38
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|E BROADWAY – PHARMACY
|11/20/2026 01:26:23
|11/20/2026
|01:36:48
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|N MAIN – AJS
|11/20/2026 01:37:38
|11/20/2026
|01:54:32
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|SHIPPS MARINE
|11/20/2026 01:54:44
|11/20/2026
|02:25:46
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|W UPSHUR / NORTH STREET
|11/20/2026 02:26:03
|11/20/2026
|02:26:55
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|MISCELLANEOUS
|Y NOT STORAGE – E BROADWAY
|11/20/2026 02:27:38
|11/20/2026
|02:50:05
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|W UPSHUR AVE / FM 2685
|11/20/2026 02:50:30
|11/20/2026
|03:00:09
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|S LOOP 485 – BROOKSHIRES
|11/20/2026 03:00:30
|11/20/2026
|03:37:52
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|S TYLER – RB’S LIQUOR
|11/20/2026 03:38:19
|11/20/2026
|03:57:39
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|1298 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/20/2026 03:57:57
|11/20/2026
|04:15:57
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|2200 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/20/2026 04:16:24
|11/20/2026
|04:24:50
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|680 N MAIN STREET GLADEWATER, TX 75647
|11/20/2026 04:25:06
|11/20/2026
|05:01:01
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|THEFT
|56 JULIA WOODS STREET GLADEWATER TX 75647
|11/20/2026 05:04:11
|11/20/2026
|08:10:49
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|W GAY/HIGH SCHOOL
|11/20/2026 08:11:38
|11/20/2026
|08:58:08
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|MISCELLANEOUS
|2200 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/20/2026 08:58:26
|11/20/2026
|09:30:47
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|S TYLER/MCCOMIC
|11/20/2026 09:31:03
|11/20/2026
|09:37:13
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|LAMBERTS
|11/20/2026 09:37:52
|11/20/2026
|09:44:17
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|RBS LIQUOR
|11/20/2026 09:44:36
|11/20/2026
|11:48:33
|MISCELLANEOUS
|403 PHILLIPS DRIVE GLADEWATER, TX 75647
|11/20/2026 11:48:51
|11/20/2026
|12:20:38
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE
|300 MONEY STREET GLADEWATER, TX 75647
|11/20/2026 12:21:40
|11/20/2026
|12:27:27
|MISCELLANEOUS
|1703 CHESTNUT
|11/20/2026 12:27:50
|11/20/2026
|13:53:59
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE
|6 GARDEN LANE GLADEWATER, TX 75647
|11/20/2026 13:54:24
|11/20/2026
|16:26:03
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|1106 LONG STREET GLADEWATER, TX 75647
|11/20/2026 16:26:24
|11/20/2026
|18:22:00
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|RUNAWAY
|401 W MARSHALL STREET GLADEWATER, TX 75647
|11/20/2026 18:23:07
|11/20/2026
|18:41:56
|EMS
|1201 FM 2685 GLADEWATER, TX 75647
|11/20/2026 18:42:08
|11/20/2026
|21:11:17
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|CHRISTUS CLINIC PARKING LOT
|11/20/2026 21:11:33
|11/20/2026
|22:44:40
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|SHELL CAMP AND E BROADWAY
|11/20/2026 22:44:52
|11/20/2026
|23:22:24
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|FIRE- EMS- LIFT ASSIST
|517 N FERRY STREET GLADEWATER, TX 75647
|11/20/2026 23:24:38
|11/21/2026
|00:29:10
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|BURGLARY
|610 CANFIELD STREET GLADEWATER, TX 75647
|11/21/2026 00:30:52
|11/21/2026
|01:46:20
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|AB911
|1298 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/21/2026 01:47:34
|11/21/2026
|02:12:55
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE- EMS- LIFT ASSIST
|60 JULIA WOODS STREET GLADEWATER, TX 75647
|11/21/2026 02:15:05
|11/21/2026
|02:20:11
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|1406 E LAKE DR
|11/21/2026 02:23:09
|11/21/2026
|04:41:17
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE- ASSIST OTHER AGENCY/MUTUAL AID
|2204 WOODBINE STREET GLADEWATER, TX 75647
|11/21/2026 04:43:57
|11/21/2026
|06:42:08
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|46 JULIA WOODS STREET GLADEWATER, TX 75647
|11/21/2026 06:43:38
|11/21/2026
|08:23:45
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|MELBA/MILDRED
|11/21/2026 08:25:16
|11/21/2026
|08:27:23
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|1104 SHERWOOD DRIVE GLADEWATER, TX 75647
|11/21/2026 08:27:56
|11/21/2026
|08:49:20
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE
|1201 FM 2685 GLADEWATER, TX 75647
|11/21/2026 08:49:44
|11/21/2026
|08:55:00
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TERRORISTIC THREAT
|13 GREENWAY
|11/21/2026 08:57:24
|11/21/2026
|09:46:29
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|512 ANDERSON LANE GLADEWATER, TX 75647
|11/21/2026 09:46:58
|11/21/2026
|09:49:01
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE
|1207 CANNON STREET GLADEWATER, TX 75647
|11/21/2026 09:49:34
|11/21/2026
|09:52:14
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|MISCELLANEOUS
|511 S TYLER ROAD 1 GLADEWATER, TX 75647
|11/21/2026 09:53:08
|11/21/2026
|10:31:02
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|MISCELLANEOUS
|MAIN/UPSHUR
|11/21/2026 10:31:25
|11/21/2026
|13:15:45
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|MISCELLANEOUS
|GREGG COUNTY
|11/21/2026 13:16:24
|11/21/2026
|13:31:50
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE- GAS ODOR/LEAK
|401 N AMES STREET GLADEWATER, TX 75647
|11/21/2026 13:32:08
|11/21/2026
|13:57:35
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|DISTURBANCE
|210 MAPLE AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/21/2026 13:58:06
|11/21/2026
|14:39:22
|EMS
|1201 FM 2685 GLADEWATER, TX 75647
|11/21/2026 14:39:42
|11/21/2026
|14:41:36
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE
|3412 US 80
|11/21/2026 14:41:50
|11/21/2026
|17:39:15
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE
|3590 US 80
|11/21/2026 17:39:39
|11/21/2026
|17:46:20
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE
|10777 FM 2685
|11/21/2026 17:46:38
|11/21/2026
|18:53:03
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|ASSAULT
|7 MCKAIG CIRCLE GLADEWATER, TX 75647
|11/21/2026 18:54:28
|11/21/2026
|20:53:57
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|SHELLCAMP/E BROADWAY
|11/21/2026 20:54:11
|11/21/2026
|22:44:17
|MISCELLANEOUS
|204 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/21/2026 22:45:00
|11/22/2026
|00:53:26
|MISCELLANEOUS
|204 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/22/2026 00:54:07
|11/22/2026
|06:48:46
|ASSIST
|PT PLEASNT RD OFF GEORGE RICHEY
|11/22/2026 06:51:32
|11/22/2026
|06:58:56
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE-ALARM-SMOKE
|1021 chevy chase
|11/22/2026 07:01:00
|11/22/2026
|07:21:42
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|EMS
|1201 fm 2685
|11/22/2026 07:47:02
|11/22/2026
|08:10:35
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|MISCELLANEOUS
|everett park
|11/22/2026 10:54:26
|11/22/2026
|11:04:34
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|MISCELLANEOUS
|111 Village North Circle
|11/22/2026 11:06:29
|11/22/2026
|11:56:34
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|eddy and eleranor
|11/22/2026 11:57:26
|11/22/2026
|12:24:13
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE- PUBLIC ASSIST
|gladewater church of god
|11/22/2026 12:26:17
|11/22/2026
|13:24:50
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|mikes mini mart
|11/22/2026 13:27:09
|11/22/2026
|13:41:47
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|N. LOOP 485
|11/22/2026
|13:49:55
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|MISCELLANEOUS
|alexander thomason
|11/22/2026 13:51:18
|11/22/2026
|14:03:06
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE- EMS- LIFT ASSIST
|3784 US hwy 80
|11/22/2026 14:04:57
|11/22/2026
|14:58:44
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|EMS
|2011 Old Longview Hwy
|11/22/2026 15:02:54
|11/22/2026
|16:03:48
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|EMS
|1201 FM 2685 GLADEWATER, TX 75647
|11/22/2026 16:05:11
|11/22/2026
|16:21:19
|MISCELLANEOUS
|902 MARTHA DRIVE GLADEWATER, TX 75647
|11/22/2026 16:23:40
|11/22/2026
|17:46:26
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|FIRE
|wood st
|11/22/2026 17:50:23
|11/22/2026
|19:26:30
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE
|507 W QUITMAN AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/22/2026 19:27:26
|11/22/2026
|19:37:25
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|DEAN/COMMERCE
|11/22/2026 19:37:46
|11/22/2026
|19:43:56
|GLADEWATER FIRE DEPT.
|FIRE- EMS- LIFT ASSIST
|504 PHILLIPS DRIVE GLADEWATER, TX 75647
|11/22/2026 19:45:26
|11/22/2026
|19:56:59
|MISCELLANEOUS
|204 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/22/2026 19:57:38
|11/22/2026
|22:26:04
|MISCELLANEOUS
|204 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/22/2026 22:27:07
|11/22/2026
|22:28:05
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|700 SHELLCAMP
|11/22/2026 22:28:18
|11/22/2026
|22:40:59
|EMS
|19 JULIA WOODS STREET GLADEWATER, TX 75647
|11/22/2026 22:42:13
|11/22/2026
|22:47:50
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|TRAFFIC STOP
|SHELLCAMP/E BROADWAY
|11/22/2026 22:48:03
|11/22/2026
|22:57:34
|ANIMAL CONTROL
|700 WOOD STREET GLADEWATER, TX 75647
|11/22/2026 23:00:17
|11/22/2026
|23:33:15
|MISCELLANEOUS
|2810 RAMPY STREET GLADEWATER, TX 75647
|11/22/2026 23:36:45
|11/22/2026
|23:44:22
|GLADEWATER POLICE DEPT.
|ALARM
|2201 W GAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11/22/2026 23:45:02
Gladewater Police Beat – Arrests
November 15–22, 2026 | 6 records
An arrest or charge is not a conviction. All persons are presumed innocent unless proven guilty in court.
|Date
|Arrestee Name
|Arrest Address
|Charges
|11/15/2026
|TORRES, ALEJANDRA
|1106 FOREST HILL STREET GLADEWATER, TEXAS 75647
|ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER – SIMPLE ASSAULT
ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER – SIMPLE ASSAULT
|11/16/2026
|CLAY, CAMERON ELIJAH
|26237 STATE HIGHWAY 135 GLADEWATER, TEXAS 75647
|PUBLIC INTOXICATION
POSSESSION OF DRUG PARAPHANALIA
|11/18/2026
|CURRIE, JUSTIN CORELLE
|503 DR MLK JR DRIVE GLADEWATER, TEXAS 75647
|WARRANT- LOCAL
POSSESSION OF DRUG PARAPHANALIA
|11/19/2026
|STRAIT, JENNIFER ROSE
|905 S TYLER ROAD GLADEWATER, TEXAS 75647
|WARRANT- LOCAL
WARRANT- LOCAL
WARRANT- LOCAL
WARRANT- LOCAL
WARRANT- LOCAL
|11/19/2026
|WILLIAMS, SEDRIC JERMANE
|300 MAPLE AVENUE GLADEWATER, TEXAS 75647
|PUBLIC INTOXICATION
|11/20/2026
|WARE, KIMBERLY DECARROL
|1409 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TEXAS 75647
|POSS CS PG 2 < 1G