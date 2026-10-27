Gladewater Police Beat – October 18 – 25, 2026

October 18, 2026
00:05:03 | SUSP NOISE-PERSON- VEHICLE | 500 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/18/2026 00:05:18
00:19:06 | TRAFFIC STOP | COACH COOKSEY/MIDDLE SCHOOL | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/18/2026 00:20:04
06:46:40 | TRAFFIC STOP | N MAIN/VESTA | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/18/2026 06:47:03
07:14:55 | ALARM | 1409 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/18/2026 07:15:26
07:57:41 | DISTURBANCE | 806 MELBA AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/18/2026 07:58:05
09:47:43 | EMS | 2200 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/18/2026 09:48:25
09:53:53 | FIRE | 502 S MAIN STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/18/2026 09:54:10
13:00:38 | MISCELLANEOUS | 500 S LOOP 485 GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/18/2026 13:01:12
13:23:09 | FIRE | 2322 W GAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/18/2026 13:23:40
13:30:01 | MISCELLANEOUS | GREGG COUNTY | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/18/2026 13:30:33
13:48:38 | EMS | 300 MONEY STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/18/2026 13:49:04
14:18:08 | MISCELLANEOUS | 511 S TYLER ROAD 1 GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/18/2026 14:18:22
15:23:57 | MISCELLANEOUS | 15199 CR 373 | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/18/2026 15:24:22
16:28:44 | FIRE | 310 JORDAN STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/18/2026 16:28:57
16:33:43 | EMS | 501 W QUITMAN AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/18/2026 16:37:11
16:46:23 | DISTURBANCE | 1005 FAIRVIEW STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/18/2026 16:46:51
17:56:51 | MISCELLANEOUS | 304 WALTON STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/18/2026 17:57:49
18:20:00 | TRAFFIC STOP | GLADEWATER PARK | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/18/2026 18:20:13
18:44:07 | ASSIST | 304 W WALTON | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/18/2026 18:45:03
18:46:52 | ASSIST | 502 S MAIN | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/18/2026 18:48:16
19:03:16 | RECKLESS DRIVER | 227 S MAIN STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/18/2026 19:08:25
19:09:21 | ASSIST | 2205 EAST MOUNTAIN SOUTH | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/18/2026 19:10:22
19:36:24 | MISCELLANEOUS | 405 MARTIN GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/18/2026 19:36:45
19:43:41 | DISTURBANCE | 304 W WALTON AVE | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/18/2026 19:44:53
20:15:06 | MISCELLANEOUS | N MAIN / MELBA | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/18/2026 20:15:29
October 19, 2026
00:20:31 | FIRE- ASSIST OTHER AGENCY/MUTUAL AID | 504 PHIILIPS DR | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/19/2026 00:22:38
00:46:47 | MISCELLANEOUS | BUMBLEBEE PARK | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/19/2026 00:46:59
01:53:55 | TRAFFIC STOP | 100 BLK N MAIN | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/19/2026 01:54:13
01:54:24 | WARRANT | GAY AVE / TENERY | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/19/2026 01:55:02
03:15:35 | REPOSSESSION | 912 EAST SHEPHERD | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/19/2026 03:18:11
03:51:23 | TRAFFIC STOP | SABINE RIVER CLINIC | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/19/2026 03:51:53
04:37:32 | TRAFFIC STOP | N WEST / W PACIFIC AVE | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/19/2026 04:37:52
06:48:26 | FIRE- EMS- LIFT ASSIST | 504 PHILLIPS DRIVE | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/19/2026 06:48:41
07:10:54 | MISCELLANEOUS | 204 E EDDY AVE | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/19/2026 07:12:34
07:38:20 | EMS | 1201 FM 2685 GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/19/2026 07:39:31
07:52:00 | WELFARE CHECK | 1207 E SHEPPARD DRIVE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/19/2026 07:54:20
08:25:33 | ALARM | 2201 W GAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/19/2026 08:26:13
08:56:32 | TRAFFIC STOP | SHELLCAMP AND HWY 80 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/19/2026 08:56:43
10:14:38 | FIRE- EMS- LIFT ASSIST | 3412 E US HIGHWAY 80 GLADEWATER, TX | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/19/2026 10:15:33
10:44:09 | TRAFFIC STOP | S TYLER AND RIVERSIDE DRIVE | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/19/2026 10:44:28
11:51:01 | EMS | 300 MONEY STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/19/2026 11:59:45
12:28:47 | EMS | 901 VESTA AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/19/2026 12:29:19
12:35:49 | ESCORT | 2213 OLD LONGVIEW HIGHWAY GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/19/2026 12:38:07
13:29:37 | BURGLARY | 200 S DEAN STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/19/2026 13:35:58
14:09:03 | FIRE | 2200 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/19/2026 14:09:49
14:13:45 | MISCELLANEOUS | 204 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/19/2026 14:21:25
15:19:37 | EMS | 1516 N MAIN STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/19/2026 15:26:36
15:53:15 | ANIMAL CONTROL | 321 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/19/2026 15:54:25
16:10:04 | SUSP NOISE-PERSON- VEHICLE | BUMBLE BEE PARK | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/19/2026 16:12:16
18:25:19 | ALARM | 318 W QUITMAN AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/19/2026 18:25:50
18:59:23 | DISTURBANCE | 2011 OLD LONGVIEW HIGHWAY GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/19/2026 19:01:08
21:11:41 | MISCELLANEOUS | 1513 VESTA AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/19/2026 21:13:10
22:06:41 | DISTURBANCE | 379 S CENTER | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/19/2026 22:08:37
October 20, 2026
00:34:36 | FIRE- EMS- LIFT ASSIST | 15 GREENWAY VILLAGE | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/20/2026 00:37:01
03:26:59 | FIRE- EMS- LIFT ASSIST | 112 JUNPAR RD | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/20/2026 03:28:14
04:34:20 | FIRE- EMS- LIFT ASSIST | 236 TEXAS STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: CWC – FIRE | Sent to dispatch: 10/20/2026 04:35:40
06:00:09 | MISCELLANEOUS | 1025 SANDERS | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/20/2026 06:02:22
06:14:59 | TRAFFIC STOP | BROADWAY/LOOP | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/20/2026 06:15:38
06:58:32 | FIRE- EMS- LIFT ASSIST | 502 S MAIN STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/20/2026 06:58:43
08:25:52 | FIRE- EMS- LIFT ASSIST | 1576 N RODEO DRIVE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/20/2026 08:26:03
08:27:10 | MISCELLANEOUS | 17392 CR 366 Winona, TX | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/20/2026 08:28:31
08:52:42 | ANIMAL CONTROL | 217 S DEAN STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/20/2026 08:53:52
09:22:16 | ANIMAL CONTROL | JULIA WOOD APTS | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/20/2026 09:23:30
09:52:41 | EMS | 504 PHILLIPS DRIVE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/20/2026 09:55:08
09:58:14 | FIRE- EMS- LIFT ASSIST | 408 MONEY STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/20/2026 09:58:27
11:06:01 | FIRE- EMS- LIFT ASSIST | 1611 EAST LAKE DRIVE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/20/2026 11:07:05
12:20:39 | ALARM | 600 S LOOP 485 GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/20/2026 12:22:15
12:42:48 | ANIMAL CONTROL | 301 NORTH LIVE OAK GLADEWATER, TX | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/20/2026 12:43:36
13:21:13 | EMS | 2200 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/20/2026 13:22:34
13:22:41 | EMS | 1600 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/20/2026 13:23:07
13:08:00 | CRIMINAL TRESPASS | 700 MELBA AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/20/2026 13:33:16
14:26:07 | EMS | 1201 FM 2685 GLADEWATER, TX 75647 | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/20/2026 14:27:04
14:37:51 | FIRE- EMS- LIFT ASSIST | 208 W ELEANOR STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/20/2026 14:38:13
14:57:10 | FIRE- EMS- LIFT ASSIST | 415 S CENTER ST GLADEWATER, TX | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/20/2026 14:58:38
15:26:42 | FIRE- EMS- LIFT ASSIST | 115 PR 1301 GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/20/2026 15:29:05
17:19:04 | EMS | 2108 W GAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/20/2026 17:19:21
17:31:10 | EMS | 1818 OLD LONGVIEW HIGHWAY A GLADEWATER, TX 75647 | Agency: CWC – FIRE | Sent to dispatch: 10/20/2026 17:32:11
17:54:39 | MISCELLANEOUS | 311 PHILLIPS DRIVE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/20/2026 17:55:14
19:07:27 | RUNAWAY | 316 MELBA | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/20/2026 19:09:01
October 21, 2026
03:23:54 | DISTURBANCE | 690 BRIAR COVE DRIVE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/21/2026 03:25:01
08:37:40 | FOLLOW UP | ACE HARDWARE | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/21/2026 08:37:48
09:53:25 | ANIMAL CONTROL | 414 PARADISE HILL ROAD GLADEWATER, TX 75647 | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/21/2026 09:53:49
11:16:22 | ANIMAL CONTROL | 321 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/21/2026 11:16:34
11:19:57 | EMS | 1201 FM 2685 GLADEWATER, TX 75647 | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/21/2026 11:20:10
11:50:30 | CRIMINAL TRESPASS | 1300 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/21/2026 11:55:05
11:56:46 | FIRE- WATER RESCUE | S LOOP 485/S TYLER | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/21/2026 11:57:14
11:58:05 | ANIMAL CONTROL | MAIN/PACIFIC | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/21/2026 11:58:45
12:11:33 | ANIMAL CONTROL | 2107 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/21/2026 12:11:55
12:55:58 | ANIMAL CONTROL | 212 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/21/2026 12:56:14
13:02:27 | FIRE | 511 S TYLER ROAD 1 GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/21/2026 13:02:39
13:12:15 | ANIMAL CONTROL | 511 S TYLER ROAD 1 GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/21/2026 13:12:33
14:03:08 | ACCIDENT | 1620 SHELLCAMP | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/21/2026 14:03:26
14:07:06 | ASSIST | 511 S TYLER ROAD 1 GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/21/2026 14:07:23
14:56:04 | MISCELLANEOUS | GREGG COUNTY JAIL | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/21/2026 14:56:42
15:34:28 | ASSIST | E BROADWAY/LOOP 485 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/21/2026 15:35:02
17:26:24 | ACCIDENT | 1298 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/21/2026 17:27:33
17:34:17 | EMS | 1620 N LYNN STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/21/2026 17:35:57
17:36:43 | MISCELLANEOUS | 1003 FOREST HILL STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/21/2026 17:36:59
18:02:35 | DISTURBANCE | 515 W GAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/21/2026 18:03:47
18:14:34 | FIRE | 2200 W GAY AVENUE GLADEWATER, TN 75647 | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/21/2026 18:14:47
19:27:13 | KIDNAPPING | GRACE BAPTIST CHRUCH 212 GEORGE RICHEY DR | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/21/2026 19:31:53
21:04:32 | DISTURBANCE | 411 WEST SUNSET AVE | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/21/2026 21:05:45
21:38:51 | MISCELLANEOUS | GREGG COUNTY JAIL | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/21/2026 21:39:12
21:46:32 | MISCELLANEOUS | 208 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/21/2026 21:48:57
22:31:57 | TERRORISTIC THREAT | 102 NORTH PAUL | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/21/2026 22:39:32
22:40:48 | FIRE- ASSIST OTHER AGENCY/MUTUAL AID | 68 WELDON HOMES | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/21/2026 22:43:06
23:13:39 | FIRE- EMS- LIFT ASSIST | 701 MELBA | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/21/2026 23:14:43
October 22, 2026
00:58:03 | FIRE- ASSIST OTHER AGENCY/MUTUAL AID | 300 MONEY STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/22/2026 01:01:16
02:03:16 | SUSP NOISE-PERSON- VEHICLE | SAM’S LIQUOR | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/22/2026 02:03:33
02:18:19 | SUSP NOISE-PERSON- VEHICLE | LAKE GLADEWATER | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/22/2026 02:18:40
02:46:34 | TRAFFIC STOP | EQUIPMENT SHARE | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/22/2026 02:46:54
03:17:00 | SUSP NOISE-PERSON- VEHICLE | 1648 PHEASANT | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/22/2026 03:21:11
03:27:22 | TRAFFIC STOP | JL WILLIAMS – E BROADWAY | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/22/2026 03:29:12
03:40:07 | TRAFFIC STOP | LAMBERT’S LIQUOR | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/22/2026 03:40:42
03:47:07 | TRAFFIC STOP | 200BLK S MAIN | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/22/2026 03:47:28
03:53:38 | TRAFFIC STOP | LAMBERT’S LIQUOR | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/22/2026 03:54:25
04:08:22 | SUSP NOISE-PERSON- VEHICLE | AUSTIN BANK | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/22/2026 04:09:03
04:09:53 | TRAFFIC STOP | LAMNBERT’S LIQUOR / S TYLER | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/22/2026 04:10:08
04:44:05 | TRAFFIC STOP | 200BLK N MAIN | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/22/2026 04:44:40
04:48:28 | TRAFFIC STOP | FRCS TYLER / BEST MART | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/22/2026 04:48:43
05:12:14 | SUSP NOISE-PERSON- VEHICLE | GYM 101 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/22/2026 05:14:00
06:11:36 | ALARM | 2201 WEST GAY AVE | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/22/2026 06:14:46
06:38:21 | CRIMINAL TRESPASS | 515 W MARHSALL AVE | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/22/2026 06:41:22
06:57:15 | TRAFFIC STOP | N MAIN/GRANNY B’S | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/22/2026 06:57:31
08:01:12 | FIRE | 300 MONEY STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/22/2026 08:01:36
08:34:51 | MISCELLANEOUS | 1050 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/22/2026 08:36:44
10:20:45 | FIRE | 2455 FM 2685 GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/22/2026 10:20:57
11:00:51 | ANIMAL CONTROL | 895 LOCKER PLANT ROAD GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/22/2026 11:01:23
11:30:26 | MISCELLANEOUS | RODEO ST CROSSING | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/22/2026 11:30:52
11:45:17 | FIRE- EMS- LIFT ASSIST | 2200 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/22/2026 11:45:28
12:41:01 | SUSP NOISE-PERSON- VEHICLE | 2054 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/22/2026 12:41:17
12:50:43 | FIRE | 1300 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/22/2026 12:50:59
13:22:16 | ASSIST | 33 JULIA WOODS STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/22/2026 13:22:50
16:00:29 | FIRE | 502 S MAIN STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/22/2026 16:00:48
16:17:36 | INDECENT EXPOSURE | RODEN/SABINE | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/22/2026 16:18:27
16:39:45 | RECKLESS DRIVER | MAIN/UPSHUR | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/22/2026 16:40:08
16:45:49 | ACCIDENT | 11701 US HIGHWAY 271 | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/22/2026 16:46:23
17:08:46 | AGENCY ASSIST | 925 SANDERS STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/22/2026 17:09:08
October 23, 2026
07:40:26 | FIRE- GAS ODOR/LEAK | 4364 WHITE OAK ROAD GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/23/2026 07:42:28
07:46:16 | EMS | 403 W QUITMAN AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/23/2026 07:47:25
08:02:51 | FIRE- GAS ODOR/LEAK | 2200 W GAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/23/2026 08:03:56
08:51:32 | ANIMAL CONTROL | 304 W WALTON AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/23/2026 08:52:56
09:03:55 | FIRE- EMS- LIFT ASSIST | 1576 N RODEO DRIVE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/23/2026 09:04:39
09:37:13 | FIRE- MVA | 500 S LOOP 485 GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/23/2026 09:37:36
09:47:25 | BURGLARY | 14 GREENWAY VILLAGE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/23/2026 09:51:26
10:19:02 | EMS | 2411 W HAROLD STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/23/2026 10:19:58
10:24:19 | DISORDERLY CONDUCT | 300 MONEY STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/23/2026 10:29:39
11:19:06 | FOLLOW UP | 925 SANDERS STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/23/2026 11:19:27
11:30:07 | FIRE- EMS- LIFT ASSIST | 1576 N RODEO DRIVE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/23/2026 11:30:19
11:50:41 | EMS | 602 W PACIFIC AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/23/2026 11:52:11
12:53:56 | MISCELLANEOUS | 204 E EDDY AVE | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/23/2026 12:55:00
14:33:18 | FIRE- EMS- LIFT ASSIST | 1035 CHEVY CHASE STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/23/2026 14:34:04
16:09:21 | EMS | 411 GODFREY STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/23/2026 16:10:47
16:51:29 | WELFARE CHECK | LAKE GLADEWATER | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/23/2026 16:52:11
16:54:10 | MISCELLANEOUS | 511 S TYLER STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/23/2026 16:55:36
16:59:25 | SUSP NOISE-PERSON- VEHICLE | 1320 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/23/2026 17:00:22
17:09:13 | MISCELLANEOUS | 402 N LIVE OAK STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/23/2026 17:10:24
17:31:08 | DISORDERLY CONDUCT | 300 MONEY STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/23/2026 17:32:19
18:24:07 | ANIMAL CONTROL | 708 N FIRST STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/23/2026 18:26:30
19:48:41 | TRESPASSING | 1208 E MARY | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/23/2026 19:50:20
19:51:17 | MISCELLANEOUS | 308 WALTON STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/23/2026 19:55:43
20:23:21 | FIRE- EMS- LIFT ASSIST | 3053 TEXAS | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/23/2026 20:24:28
20:34:50 | TRESPASSING | 308 WALTON | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/23/2026 20:35:41
21:44:32 | THEFT | GPD:511 S TYLER ROAD 1 GLADEWATER TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/23/2026 21:46:00
21:54:34 | RUNAWAY | 801 N TENNERY | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/23/2026 21:56:26
October 24, 2026
01:29:31 | MISCELLANEOUS | W UPSHUR/ CITY LIMLITS | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/24/2026 01:31:50
01:55:34 | FIRE- EMS- LIFT ASSIST | 55 WELDON HOMES | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/24/2026 01:57:11
03:38:25 | DISTURBANCE | 609 W PACIFIC | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/24/2026 03:41:45
07:40:21 | EMS | 300 MONEY STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/24/2026 07:41:05
08:33:12 | SUSP NOISE-PERSON- VEHICLE | S LOOP 485 AND 271 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/24/2026 08:33:37
10:21:17 | EMS | 1114 N LYNN STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/24/2026 10:21:34
10:46:32 | FIRE- ILLEGAL BURN | 1108 N LYNN STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/24/2026 10:48:02
10:46:07 | ASSIST | 328 S TYLER ROAD GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/24/2026 10:51:13
10:53:50 | FIRE- ILLEGAL BURN | 1106 N LYNN STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/24/2026 10:54:02
10:54:33 | MISCELLANEOUS | 300 GREGGORY LANE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/24/2026 10:56:10
13:14:09 | BURGLARY | 614 CANFIELD STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/24/2026 13:16:15
13:33:07 | FIRE- EMS- LIFT ASSIST | 1335 WHITE CEDAR ROAD GLADEWATER, TX | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/24/2026 13:33:30
13:32:39 | EMS | 1508 N DAISY ST GLADEWATER, TX | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/24/2026 13:35:07
13:50:11 | CRIMINAL TRESPASS | 1208 E MARY STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/24/2026 13:52:03
14:32:00 | ANIMAL CONTROL | 717 CANFIELD STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/24/2026 14:33:20
14:36:31 | EMS | 1201 FM 2685 GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/24/2026 14:36:59
16:27:30 | EMS | 2200 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/24/2026 16:27:50
17:11:45 | AGENCY ASSIST | PACAL | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/24/2026 17:14:15
17:21:56 | EMS | 1620 N LYNN STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/24/2026 17:22:40
17:20:27 | ALARM | 504 DR MLK JR DRIVE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/24/2026 17:24:41
17:27:07 | FIRE- EMS- LIFT ASSIST | 199 SAUNDERS STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/24/2026 17:28:07
17:49:00 | WELFARE CHECK | 500 S LOOP 485 GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/24/2026 17:49:35
18:35:03 | EMS | 16601 STATE HIGHWAY 155 N GILMER, TX | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/24/2026 18:35:49
18:39:46 | MISCELLANEOUS | 204 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: Not listed | Sent to dispatch: 10/24/2026 18:41:45
19:11:39 | ACCIDENT | 0 LOOP 485 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/24/2026 19:13:16
19:21:59 | ALARM | 705 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/24/2026 19:23:21
21:37:46 | TRAFFIC STOP | BROADWAY/SHELL CAMP | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/24/2026 21:38:17
October 25, 2026
04:05:39 | ALARM | 1100 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/25/2026 04:06:53
05:08:21 | DISTURBANCE | 1516 N MAIN | Agency: GLADEWATER POLICE DEPT. | Sent to dispatch: 10/25/2026 05:09:26
07:11:25 | FIRE-ALARM-SMOKE | 409 MONEY STREET GLADEWATER, TX 75647 | Agency: GLADEWATER FIRE DEPT. | Sent to dispatch: 10/25/2026 07:12:03