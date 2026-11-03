Gladewater Police Beat – October 25 – November 01, 2026

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October 25, 2026

Time Agency Call Type Location Sent to Dispatch
04:05:39 PD Alarm 1100 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 04:06:53
05:08:21 PD Disturbance 1516 N MAIN 05:09:26
07:11:25 FD Fire-Alarm-Smoke 409 MONEY STREET GLADEWATER, TX 75647 07:12:03
07:58:46 PD Animal Control 328 S TYLER ROAD GLADEWATER, TX 75647 07:59:32
08:51:32 PD AB911 209 EMPIRE STREET GLADEWATER, TX 75647 08:52:20
10:08:58 PD Burglary 610 EAST LAKE DRIVE 2 GLADEWATER, TX 75647 10:10:35
10:49:15 PD Alarm 501 N AMES STREET GLADEWATER, TX 75647 10:50:10
13:18:28 FD Fire- EMS- Lift Assist 300 MONEY STREET GLADEWATER, TX 75647 13:19:06
13:43:54 Disturbance 138 TEXAS STREET 13:45:24
15:35:06 FD Fire- EMS- Lift Assist 2200 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647 15:36:06
16:12:27 Animal Control 2109 EASTLAKE DRIVE 16:13:15
17:17:51 EMS 2200 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647 17:19:43
18:31:53 PD SUSP Noise-Person-Vehicle 310 GODFREY STREET GLADEWATER, TX 75647 18:33:29
18:43:52 AB911 202 WALTON ST 18:44:20
22:48:57 PD Miscellaneous 701 E BROADWAY 22:52:04

October 26, 2026

Time Agency Call Type Location Sent to Dispatch
07:10:27 PD SUSP Noise-Person-Vehicle bodadious barbeque 07:17:27
10:58:20 FD EMS 201 Tenery St 11:00:22
11:51:15 EMS 113 Caddo Road 11:52:57
12:06:04 PD Welfare Check 609 W PACIFIC AVENUE GLADEWATER, TX 75647 12:09:32
12:10:01 EMS 512 N FERRY STREET GLADEWATER, TX 75647 12:15:55
13:28:52 PD Miscellaneous antique capital rv park 13:30:27
13:32:19 EMS 1600 N RODEO DRIVE GLADEWATER, TX 75647 13:35:19
14:09:37 EMS legend oaks 14:10:50
14:27:32 FD EMS 16 Juliawood 14:28:32
16:38:15 PD Welfare Check 402 Melba Ave 16:40:48
17:00:24 Animal Control 1016 Chevy Chase 18:16:53
18:18:06 PD Criminal Mischief 322 MELBA AVENUE GLADEWATER, TX 75647 19:10:06
19:30:44 PD Traffic Stop N LYNN/SHELL 19:31:06
19:41:07 PD Traffic Stop SEYMOUR’S 19:41:55
19:43:34 FD Fire- EMS- Lift Assist 2807 W UPSHUR 19:45:17
20:07:54 PD SUSP Noise-Person-Vehicle CANNFIELD/MAPLE 20:08:09
20:44:51 PD Traffic Stop N RODEO/RODEO GROUNDS 20:45:20
20:51:39 PD Traffic Stop 500 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647 20:52:48
20:55:20 PD Traffic Stop MIKE’S MINI MART 20:55:45
21:31:23 PD Traffic Stop TRUMAN SMITH 21:32:05
21:59:01 PD Traffic Stop TENNERY/VIRGINIA 21:59:32
22:39:12 PD Traffic Stop W UPSHUR/MUSTANG 22:39:38
23:06:04 PD Traffic Stop N LEE / CARWASJ 23:06:37
23:39:17 PD Traffic Stop N MAIN/ AJ’S 23:40:10
23:58:25 PD Traffic Stop W UPSHUR/ FAMILY DOLLAR 23:58:52

October 27, 2026

Time Agency Call Type Location Sent to Dispatch
00:26:24 PD Traffic Stop 400 S TYLER ROAD GLADEWATER, TX 75647 00:27:04
00:37:07 PD Agency Assist W UPSHUR/ CITY LIMTS 00:37:36
01:17:50 PD SUSP Noise-Person-Vehicle EVERETT PARK 01:18:47
04:53:08 PD Traffic Stop S TYLER/FEED STORE 04:53:32
04:53:38 PD Traffic Stop FM 135 / CITY LIMLITS 04:54:31
05:04:45 PD Traffic Stop N MAIN/AJ’S 05:05:11
05:21:47 PD Traffic Stop S MAIN / LUCKY MART 05:22:36
05:52:14 PD Traffic Stop S TYLER / AIRPORT 05:52:49
06:00:52 PD SUSP Noise-Person-Vehicle AIRPORT 06:01:12
07:03:38 FD EMS 185 PR 3471 08:02:37
07:23:18 PD Traffic Stop RODEN AND LOOP 07:25:25
07:44:17 PD Traffic Stop GLADEWATER MIDDLE SCHOOL 07:45:27
08:09:15 FD Fire 1308 Red Cedar Road 08:10:28
09:38:48 PD Animal Control 312 W SUNSET AVENUE GLADEWATER, TX 75647 09:43:46
10:12:26 Welfare Check gladewater lake 10:15:40
12:48:17 FD EMS 1600 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 12:49:33
13:10:34 PD Miscellaneous 905 CANFIELD STREET GLADEWATER, TX 75647 14:59:02
15:11:14 PD Alarm 501 N AMES STREET GLADEWATER, TX 75647 15:58:01
16:06:11 PD Escort gladewater high school 16:07:33
16:45:30 PD SUSP Noise-Person-Vehicle 271 and 135 17:47:50
17:48:29 PD Accident brookshires 17:49:24
18:16:50 PD Miscellaneous 300 MONEY STREET GLADEWATER, TX 75647 18:19:07
19:36:46 PD Disorderly Conduct 100 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647 19:37:50
20:30:34 FD Fire- EMS- Lift Assist 1104 N LYNN 20:31:30
21:38:50 PD Traffic Stop DEAN/PACIFIC 21:39:16
21:50:09 PD SUSP Noise-Person-Vehicle WALTON/CANNFIELD 21:50:24
22:04:30 Fire- EMS- Lift Assist 521 MELBA AVENUE GLADEWATER, TX 75647 22:05:03
22:05:10 FD Fire- EMS- Lift Assist 140 PR 3479 22:06:18
22:10:58 PD Traffic Stop BROADWAY/ N LEE 22:11:35
22:16:42 PD Agency Assist N MAIN/DOLLAR GENERAL 22:17:15
22:44:27 PD Welfare Check 301 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647 22:46:05
23:18:00 PD Traffic Stop S TYLER/AIRPORT 23:18:32

October 28, 2026

Time Agency Call Type Location Sent to Dispatch
00:07:05 PD Traffic Stop W UPSHUR / MIKE’S MINI MART 00:07:53
00:13:30 PD Alarm 1101 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 00:15:03
00:27:21 PD Traffic Stop 304 OLIVER 00:29:19
03:04:16 FD Fire- Assist Other Agency/Mutual Aid 719 PELPHREY 03:05:16
06:36:02 FD Fire- EMS- Lift Assist 2107 E HAROLD 06:37:01
08:10:25 PD Animal Control 321 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 08:10:48
08:24:51 EMS 1620 N LYNN STREET GLADEWATER, TX 75647 08:25:28
09:11:14 FD Fire 1609 N MAIN STREET GLADEWATER, TX 75647 09:11:30
09:13:29 CWC–Fire Fire 502 S MAIN STREET GLADEWATER, TX 75647 09:13:44
09:47:45 CWC–Fire Fire 300 MONEY STREET GLADEWATER, TX 75647 09:48:44
10:08:46 PD Alarm 1101 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 10:09:54
10:54:45 PD Miscellaneous S LOOP 485/COACH COOKSEY 10:55:26
11:52:28 PD Theft 706 W CLAIR STREET GLADEWATER, TX 75647 11:52:57
12:17:50 PD Follow Up CASH AMERICA PAWN 12:18:09
12:36:07 PD Miscellaneous 414 S LOOP 485 GLADEWATER, TX 75647 12:38:28
14:52:34 FD Fire RODEO GROUNDS 14:52:53
15:38:59 FD Fire 1106 N CULVER STREET GLADEWATER, TX 75647 15:39:22
15:43:17 EMS 2805 BERNICE STREET GLADEWATER, TX 75647 15:43:38
16:00:39 FD Fire 415 S CENTER STREET GLADEWATER, TX 75647 16:01:01
16:14:57 PD Miscellaneous SASQUATCH TRADING POST 16:15:09
18:15:13 EMS 1600 N RODEO DRIVE GLADEWATER, TX 75647 18:15:32
18:40:47 PD SUSP Noise-Person-Vehicle 312 W PACIFIC AVENUE GLADEWATER, TX 75647 18:41:23
20:49:00 PD Traffic Stop COMMERCE AND LOOP 485 20:49:19
21:14:38 EMS 2200 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647 21:15:13
21:43:53 PD Theft 2870 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647 21:45:01
22:53:25 EMS 110 N MAIN STREET GLADEWATER, TX 75647 22:59:36

October 29, 2026

Time Agency Call Type Location Sent to Dispatch
00:09:43 Repossession 219 LOCKER PLANT ROAD GLADEWATER, TX 75647 00:11:26
03:20:40 Repossession 521 QUEEN STREET 03:26:21
03:26:41 Miscellaneous 204 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 03:27:29
04:48:47 FD Fire- EMS- Lift Assist 2107 E HAROLD STREET GLADEWATER, TX 75647 04:49:44
07:38:54 PD Alarm 1101 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 07:39:40
07:40:43 PD Traffic Stop VITAL EARTH 07:41:19
07:47:46 PD Traffic Stop N MAIN/GREGG 07:47:59
07:57:27 PD Traffic Stop W UPSHUR/COTTON 07:57:41
08:12:52 PD Traffic Stop W GAY/CHEVY CHASE 08:13:03
08:24:18 PD Traffic Stop 1100 BLOCK OF VESTA AVE GLADEWATER, TX 75647 08:26:43
09:22:28 FD Fire 2909 W GAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 09:22:41
09:40:18 PD Miscellaneous 207 S MAIN STREET GLADEWATER, TX 75647 09:40:38
09:44:32 PD Disturbance 2870 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647 09:45:36
11:28:08 PD Follow Up 601 N MAIN STREET GLADEWATER, TX 75647 11:28:21
14:30:56 PD SUSP Noise-Person-Vehicle 1300 E SHEPPARD DRIVE GLADEWATER, TX 75647 14:31:46
14:42:25 PD Miscellaneous 1500 BLOCK OF VESTA AVE GLADEWATER, TX 75647 14:42:39
16:27:04 PD Disturbance 2105 ROSEMARY STREET GLADEWATER, TX 75647 16:27:26
18:29:46 PD Miscellaneous 1011 SHERWOOD STREET GLADEWATER, TX 75647 18:30:56
18:31:52 EMS 2200 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647 18:32:10
18:49:42 FD Fire- EMS- Lift Assist 1100 E SHEPPARD DRIVE GLADEWATER, TX 75647 18:50:16
19:16:07 EMS 708 CANFIELD STREET GLADEWATER, TX 75647 19:16:52
20:51:02 PD Traffic Stop AIRPORT 20:51:13
21:18:23 PD Agency Assist 271 AND OAKHOLLOW ROAD 21:20:50
21:35:31 AB911 1609 EAST LAKE DRIVE GLADEWATER, TX 75647 21:35:53
22:10:57 PD Agency Assist GAY AVE AND MARTHA DRIVE 22:11:54
22:21:17 PD SUSP Noise-Person-Vehicle 403 N HOWARD STREET GLADEWATER, TX 75647 22:21:32
22:56:00 PD Miscellaneous 2105 ROSEMARY STREET GLADEWATER, TX 75647 22:56:21
23:46:05 PD AB911 1205 CANNON STREET GLADEWATER, TX 75647 23:46:28

October 30, 2026

Time Agency Call Type Location Sent to Dispatch
06:39:55 PD Criminal Mischief 700 MELBA AVENUE GLADEWATER, TX 75647 06:40:32
07:16:56 PD Traffic Stop COACH COOKSEY/EDDY 07:17:17
07:26:13 PD Traffic Stop S MAIN/SABINE 07:27:37
07:29:30 FD Fire 9212 LOCUST 07:29:43
07:42:22 PD Traffic Stop GLADEWATER HIGH SCHOOL 07:42:37
08:08:12 EMS 1620 N LYNN STREET GLADEWATER, TX 75647 08:08:30
09:15:29 PD Accident 1618 WEST LAKE DRIVE GLADEWATER, TX 75647 09:15:48
10:22:44 PD Trespassing 700 MELBA AVENUE GLADEWATER, TX 75647 10:23:44
10:52:09 EMS 1508 N DAISEY GLADEWATER, TX 75647 10:52:41
13:21:52 PD Miscellaneous EAST LAKE/GAY 13:22:00
13:33:39 Miscellaneous 804 S TYLER ROAD GLADEWATER, TX 75647 13:34:32
13:38:40 PD Traffic Stop 1700 BLOCK OF S TYLER RD GLADEWATER, TX 75647 13:38:56
13:47:31 FD Fire 10920 UNION GROVE RD 13:48:11
13:49:30 PD Miscellaneous 2100 BLOCK OF E BROADWAY AVE GLADEWATER, TX 75647 13:50:11
13:51:05 PD Traffic Stop HWY 135/S TYLER 13:51:24
14:06:26 EMS 2200 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647 14:06:46
14:08:39 PD Traffic Stop W UPSHUR/COTTON 14:10:00
14:09:19 PD Miscellaneous 919 CANFIELD STREET GLADEWATER, TX 75647 14:10:22
14:24:39 PD Miscellaneous LAKE GLADEWATER 14:24:44
14:51:27 PD Traffic Stop WILD WEST HAIR SALON 14:51:47
14:55:26 PD Traffic Stop 1800 BLOCK OF E BROADWAY AVE GLADEWATER, TX 75647 14:55:52
15:02:37 PD Traffic Stop ACE HARDWARE 15:03:00
15:16:16 PD Traffic Stop SMITH COUNTY/S TYLER 15:16:31
15:25:34 PD Miscellaneous RBS LIQUOR 15:25:52
15:30:58 PD Traffic Stop 500 BLOCK OF S TYLER RD GLADEWATER, TX 75647 15:31:09
16:17:52 FD Fire 200 MAPLE AVENUE GLADEWATER, TX 75647 16:18:09
20:29:17 PD Assault 511 S TYLER ROAD GLADEWATER, TX 75647 20:30:13
21:10:46 PD Traffic Stop E BROADWAY/SHELL CAMP 21:11:26
22:00:05 PD SUSP Noise-Person-Vehicle CANFIELD/WALTON 22:00:32
22:27:47 PD SUSP Noise-Person-Vehicle 1298 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 22:29:55
22:50:45 PD Miscellaneous 300 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 22:51:40
23:05:25 PD Traffic Stop 1298 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 23:05:53
23:36:57 PD Traffic Stop W UPSHUR/FAMILY DOLLAR 23:38:00
23:38:30 PD Traffic Stop N MAIN/FULTON 23:39:35

October 31, 2026

Time Agency Call Type Location Sent to Dispatch
02:33:07 FD Fire- EMS- Lift Assist 701 E BROADWAY 02:34:19
11:01:44 PD Traffic Stop 2000 BLOCK OF W GAY AVE GLADEWATER, TX 75647 11:02:27
11:21:10 PD Escort 2822 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647 11:21:26
13:29:02 FD Fire 10682 LOCUST 13:29:23
14:57:34 PD Miscellaneous 511 S TYLER ROAD 1 GLADEWATER, TX 75647 14:58:12
15:14:32 PD Disturbance 512 JEANETTE AVENUE GLADEWATER, TX 75647 15:15:08
16:17:04 FD Fire CENTER 16:17:16
20:45:51 PD Traffic Stop E BROADWAY / MCDONALDS 20:46:43
20:56:16 PD Traffic Stop SHELL CAMP / GEORGE RICHEY 20:56:44
22:04:57 FD Fire- Assist Other Agency/Mutual Aid 1177 OLD HWY 135 22:06:40
22:38:28 PD SUSP Noise-Person-Vehicle LAKE GLADEWATER 22:38:44
22:54:00 PD Traffic Stop E BROADWAY/N MAIN 22:54:28
23:23:23 PD Traffic Stop SHELL CAMP/ RICHY 23:23:58
23:25:21 PD Traffic Stop W GAY /PINECREST 23:33:24
23:54:23 FD Fire- EMS- Lift Assist HWY 271/FM1844 November 1, 00:00:29

November 1, 2026

Time Agency Call Type Location Sent to Dispatch
01:33:38 PD Traffic Stop RODEO/HAROLD 01:34:05
07:35:48 FD Fire 2104 PINECREST DRIVE GLADEWATER, TX 75647 07:36:07
08:31:19 PD Animal Control 203 HULL AVENUE GLADEWATER, TX 75647 08:31:55
08:46:07 PD Trespassing 1305 MARY STREET GLADEWATER, TX 75647 08:47:00

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