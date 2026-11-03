Gladewater Police Beat – October 25 – November 01, 2026

October 25, 2026
|Time
|Agency
|Call Type
|Location
|Sent to Dispatch
|04:05:39
|PD
|Alarm
|1100 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|04:06:53
|05:08:21
|PD
|Disturbance
|1516 N MAIN
|05:09:26
|07:11:25
|FD
|Fire-Alarm-Smoke
|409 MONEY STREET GLADEWATER, TX 75647
|07:12:03
|07:58:46
|PD
|Animal Control
|328 S TYLER ROAD GLADEWATER, TX 75647
|07:59:32
|08:51:32
|PD
|AB911
|209 EMPIRE STREET GLADEWATER, TX 75647
|08:52:20
|10:08:58
|PD
|Burglary
|610 EAST LAKE DRIVE 2 GLADEWATER, TX 75647
|10:10:35
|10:49:15
|PD
|Alarm
|501 N AMES STREET GLADEWATER, TX 75647
|10:50:10
|13:18:28
|FD
|Fire- EMS- Lift Assist
|300 MONEY STREET GLADEWATER, TX 75647
|13:19:06
|13:43:54
|—
|Disturbance
|138 TEXAS STREET
|13:45:24
|15:35:06
|FD
|Fire- EMS- Lift Assist
|2200 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|15:36:06
|16:12:27
|—
|Animal Control
|2109 EASTLAKE DRIVE
|16:13:15
|17:17:51
|—
|EMS
|2200 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|17:19:43
|18:31:53
|PD
|SUSP Noise-Person-Vehicle
|310 GODFREY STREET GLADEWATER, TX 75647
|18:33:29
|18:43:52
|—
|AB911
|202 WALTON ST
|18:44:20
|22:48:57
|PD
|Miscellaneous
|701 E BROADWAY
|22:52:04
October 26, 2026
|Time
|Agency
|Call Type
|Location
|Sent to Dispatch
|07:10:27
|PD
|SUSP Noise-Person-Vehicle
|bodadious barbeque
|07:17:27
|10:58:20
|FD
|EMS
|201 Tenery St
|11:00:22
|11:51:15
|—
|EMS
|113 Caddo Road
|11:52:57
|12:06:04
|PD
|Welfare Check
|609 W PACIFIC AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|12:09:32
|12:10:01
|—
|EMS
|512 N FERRY STREET GLADEWATER, TX 75647
|12:15:55
|13:28:52
|PD
|Miscellaneous
|antique capital rv park
|13:30:27
|13:32:19
|—
|EMS
|1600 N RODEO DRIVE GLADEWATER, TX 75647
|13:35:19
|14:09:37
|—
|EMS
|legend oaks
|14:10:50
|14:27:32
|FD
|EMS
|16 Juliawood
|14:28:32
|16:38:15
|PD
|Welfare Check
|402 Melba Ave
|16:40:48
|17:00:24
|—
|Animal Control
|1016 Chevy Chase
|18:16:53
|18:18:06
|PD
|Criminal Mischief
|322 MELBA AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|19:10:06
|19:30:44
|PD
|Traffic Stop
|N LYNN/SHELL
|19:31:06
|19:41:07
|PD
|Traffic Stop
|SEYMOUR’S
|19:41:55
|19:43:34
|FD
|Fire- EMS- Lift Assist
|2807 W UPSHUR
|19:45:17
|20:07:54
|PD
|SUSP Noise-Person-Vehicle
|CANNFIELD/MAPLE
|20:08:09
|20:44:51
|PD
|Traffic Stop
|N RODEO/RODEO GROUNDS
|20:45:20
|20:51:39
|PD
|Traffic Stop
|500 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|20:52:48
|20:55:20
|PD
|Traffic Stop
|MIKE’S MINI MART
|20:55:45
|21:31:23
|PD
|Traffic Stop
|TRUMAN SMITH
|21:32:05
|21:59:01
|PD
|Traffic Stop
|TENNERY/VIRGINIA
|21:59:32
|22:39:12
|PD
|Traffic Stop
|W UPSHUR/MUSTANG
|22:39:38
|23:06:04
|PD
|Traffic Stop
|N LEE / CARWASJ
|23:06:37
|23:39:17
|PD
|Traffic Stop
|N MAIN/ AJ’S
|23:40:10
|23:58:25
|PD
|Traffic Stop
|W UPSHUR/ FAMILY DOLLAR
|23:58:52
October 27, 2026
|Time
|Agency
|Call Type
|Location
|Sent to Dispatch
|00:26:24
|PD
|Traffic Stop
|400 S TYLER ROAD GLADEWATER, TX 75647
|00:27:04
|00:37:07
|PD
|Agency Assist
|W UPSHUR/ CITY LIMTS
|00:37:36
|01:17:50
|PD
|SUSP Noise-Person-Vehicle
|EVERETT PARK
|01:18:47
|04:53:08
|PD
|Traffic Stop
|S TYLER/FEED STORE
|04:53:32
|04:53:38
|PD
|Traffic Stop
|FM 135 / CITY LIMLITS
|04:54:31
|05:04:45
|PD
|Traffic Stop
|N MAIN/AJ’S
|05:05:11
|05:21:47
|PD
|Traffic Stop
|S MAIN / LUCKY MART
|05:22:36
|05:52:14
|PD
|Traffic Stop
|S TYLER / AIRPORT
|05:52:49
|06:00:52
|PD
|SUSP Noise-Person-Vehicle
|AIRPORT
|06:01:12
|07:03:38
|FD
|EMS
|185 PR 3471
|08:02:37
|07:23:18
|PD
|Traffic Stop
|RODEN AND LOOP
|07:25:25
|07:44:17
|PD
|Traffic Stop
|GLADEWATER MIDDLE SCHOOL
|07:45:27
|08:09:15
|FD
|Fire
|1308 Red Cedar Road
|08:10:28
|09:38:48
|PD
|Animal Control
|312 W SUNSET AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|09:43:46
|10:12:26
|—
|Welfare Check
|gladewater lake
|10:15:40
|12:48:17
|FD
|EMS
|1600 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|12:49:33
|13:10:34
|PD
|Miscellaneous
|905 CANFIELD STREET GLADEWATER, TX 75647
|14:59:02
|15:11:14
|PD
|Alarm
|501 N AMES STREET GLADEWATER, TX 75647
|15:58:01
|16:06:11
|PD
|Escort
|gladewater high school
|16:07:33
|16:45:30
|PD
|SUSP Noise-Person-Vehicle
|271 and 135
|17:47:50
|17:48:29
|PD
|Accident
|brookshires
|17:49:24
|18:16:50
|PD
|Miscellaneous
|300 MONEY STREET GLADEWATER, TX 75647
|18:19:07
|19:36:46
|PD
|Disorderly Conduct
|100 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|19:37:50
|20:30:34
|FD
|Fire- EMS- Lift Assist
|1104 N LYNN
|20:31:30
|21:38:50
|PD
|Traffic Stop
|DEAN/PACIFIC
|21:39:16
|21:50:09
|PD
|SUSP Noise-Person-Vehicle
|WALTON/CANNFIELD
|21:50:24
|22:04:30
|—
|Fire- EMS- Lift Assist
|521 MELBA AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|22:05:03
|22:05:10
|FD
|Fire- EMS- Lift Assist
|140 PR 3479
|22:06:18
|22:10:58
|PD
|Traffic Stop
|BROADWAY/ N LEE
|22:11:35
|22:16:42
|PD
|Agency Assist
|N MAIN/DOLLAR GENERAL
|22:17:15
|22:44:27
|PD
|Welfare Check
|301 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|22:46:05
|23:18:00
|PD
|Traffic Stop
|S TYLER/AIRPORT
|23:18:32
October 28, 2026
|Time
|Agency
|Call Type
|Location
|Sent to Dispatch
|00:07:05
|PD
|Traffic Stop
|W UPSHUR / MIKE’S MINI MART
|00:07:53
|00:13:30
|PD
|Alarm
|1101 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|00:15:03
|00:27:21
|PD
|Traffic Stop
|304 OLIVER
|00:29:19
|03:04:16
|FD
|Fire- Assist Other Agency/Mutual Aid
|719 PELPHREY
|03:05:16
|06:36:02
|FD
|Fire- EMS- Lift Assist
|2107 E HAROLD
|06:37:01
|08:10:25
|PD
|Animal Control
|321 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|08:10:48
|08:24:51
|—
|EMS
|1620 N LYNN STREET GLADEWATER, TX 75647
|08:25:28
|09:11:14
|FD
|Fire
|1609 N MAIN STREET GLADEWATER, TX 75647
|09:11:30
|09:13:29
|CWC–Fire
|Fire
|502 S MAIN STREET GLADEWATER, TX 75647
|09:13:44
|09:47:45
|CWC–Fire
|Fire
|300 MONEY STREET GLADEWATER, TX 75647
|09:48:44
|10:08:46
|PD
|Alarm
|1101 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|10:09:54
|10:54:45
|PD
|Miscellaneous
|S LOOP 485/COACH COOKSEY
|10:55:26
|11:52:28
|PD
|Theft
|706 W CLAIR STREET GLADEWATER, TX 75647
|11:52:57
|12:17:50
|PD
|Follow Up
|CASH AMERICA PAWN
|12:18:09
|12:36:07
|PD
|Miscellaneous
|414 S LOOP 485 GLADEWATER, TX 75647
|12:38:28
|14:52:34
|FD
|Fire
|RODEO GROUNDS
|14:52:53
|15:38:59
|FD
|Fire
|1106 N CULVER STREET GLADEWATER, TX 75647
|15:39:22
|15:43:17
|—
|EMS
|2805 BERNICE STREET GLADEWATER, TX 75647
|15:43:38
|16:00:39
|FD
|Fire
|415 S CENTER STREET GLADEWATER, TX 75647
|16:01:01
|16:14:57
|PD
|Miscellaneous
|SASQUATCH TRADING POST
|16:15:09
|18:15:13
|—
|EMS
|1600 N RODEO DRIVE GLADEWATER, TX 75647
|18:15:32
|18:40:47
|PD
|SUSP Noise-Person-Vehicle
|312 W PACIFIC AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|18:41:23
|20:49:00
|PD
|Traffic Stop
|COMMERCE AND LOOP 485
|20:49:19
|21:14:38
|—
|EMS
|2200 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|21:15:13
|21:43:53
|PD
|Theft
|2870 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|21:45:01
|22:53:25
|—
|EMS
|110 N MAIN STREET GLADEWATER, TX 75647
|22:59:36
October 29, 2026
|Time
|Agency
|Call Type
|Location
|Sent to Dispatch
|00:09:43
|—
|Repossession
|219 LOCKER PLANT ROAD GLADEWATER, TX 75647
|00:11:26
|03:20:40
|—
|Repossession
|521 QUEEN STREET
|03:26:21
|03:26:41
|—
|Miscellaneous
|204 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|03:27:29
|04:48:47
|FD
|Fire- EMS- Lift Assist
|2107 E HAROLD STREET GLADEWATER, TX 75647
|04:49:44
|07:38:54
|PD
|Alarm
|1101 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|07:39:40
|07:40:43
|PD
|Traffic Stop
|VITAL EARTH
|07:41:19
|07:47:46
|PD
|Traffic Stop
|N MAIN/GREGG
|07:47:59
|07:57:27
|PD
|Traffic Stop
|W UPSHUR/COTTON
|07:57:41
|08:12:52
|PD
|Traffic Stop
|W GAY/CHEVY CHASE
|08:13:03
|08:24:18
|PD
|Traffic Stop
|1100 BLOCK OF VESTA AVE GLADEWATER, TX 75647
|08:26:43
|09:22:28
|FD
|Fire
|2909 W GAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|09:22:41
|09:40:18
|PD
|Miscellaneous
|207 S MAIN STREET GLADEWATER, TX 75647
|09:40:38
|09:44:32
|PD
|Disturbance
|2870 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|09:45:36
|11:28:08
|PD
|Follow Up
|601 N MAIN STREET GLADEWATER, TX 75647
|11:28:21
|14:30:56
|PD
|SUSP Noise-Person-Vehicle
|1300 E SHEPPARD DRIVE GLADEWATER, TX 75647
|14:31:46
|14:42:25
|PD
|Miscellaneous
|1500 BLOCK OF VESTA AVE GLADEWATER, TX 75647
|14:42:39
|16:27:04
|PD
|Disturbance
|2105 ROSEMARY STREET GLADEWATER, TX 75647
|16:27:26
|18:29:46
|PD
|Miscellaneous
|1011 SHERWOOD STREET GLADEWATER, TX 75647
|18:30:56
|18:31:52
|—
|EMS
|2200 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|18:32:10
|18:49:42
|FD
|Fire- EMS- Lift Assist
|1100 E SHEPPARD DRIVE GLADEWATER, TX 75647
|18:50:16
|19:16:07
|—
|EMS
|708 CANFIELD STREET GLADEWATER, TX 75647
|19:16:52
|20:51:02
|PD
|Traffic Stop
|AIRPORT
|20:51:13
|21:18:23
|PD
|Agency Assist
|271 AND OAKHOLLOW ROAD
|21:20:50
|21:35:31
|—
|AB911
|1609 EAST LAKE DRIVE GLADEWATER, TX 75647
|21:35:53
|22:10:57
|PD
|Agency Assist
|GAY AVE AND MARTHA DRIVE
|22:11:54
|22:21:17
|PD
|SUSP Noise-Person-Vehicle
|403 N HOWARD STREET GLADEWATER, TX 75647
|22:21:32
|22:56:00
|PD
|Miscellaneous
|2105 ROSEMARY STREET GLADEWATER, TX 75647
|22:56:21
|23:46:05
|PD
|AB911
|1205 CANNON STREET GLADEWATER, TX 75647
|23:46:28
October 30, 2026
|Time
|Agency
|Call Type
|Location
|Sent to Dispatch
|06:39:55
|PD
|Criminal Mischief
|700 MELBA AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|06:40:32
|07:16:56
|PD
|Traffic Stop
|COACH COOKSEY/EDDY
|07:17:17
|07:26:13
|PD
|Traffic Stop
|S MAIN/SABINE
|07:27:37
|07:29:30
|FD
|Fire
|9212 LOCUST
|07:29:43
|07:42:22
|PD
|Traffic Stop
|GLADEWATER HIGH SCHOOL
|07:42:37
|08:08:12
|—
|EMS
|1620 N LYNN STREET GLADEWATER, TX 75647
|08:08:30
|09:15:29
|PD
|Accident
|1618 WEST LAKE DRIVE GLADEWATER, TX 75647
|09:15:48
|10:22:44
|PD
|Trespassing
|700 MELBA AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|10:23:44
|10:52:09
|—
|EMS
|1508 N DAISEY GLADEWATER, TX 75647
|10:52:41
|13:21:52
|PD
|Miscellaneous
|EAST LAKE/GAY
|13:22:00
|13:33:39
|—
|Miscellaneous
|804 S TYLER ROAD GLADEWATER, TX 75647
|13:34:32
|13:38:40
|PD
|Traffic Stop
|1700 BLOCK OF S TYLER RD GLADEWATER, TX 75647
|13:38:56
|13:47:31
|FD
|Fire
|10920 UNION GROVE RD
|13:48:11
|13:49:30
|PD
|Miscellaneous
|2100 BLOCK OF E BROADWAY AVE GLADEWATER, TX 75647
|13:50:11
|13:51:05
|PD
|Traffic Stop
|HWY 135/S TYLER
|13:51:24
|14:06:26
|—
|EMS
|2200 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|14:06:46
|14:08:39
|PD
|Traffic Stop
|W UPSHUR/COTTON
|14:10:00
|14:09:19
|PD
|Miscellaneous
|919 CANFIELD STREET GLADEWATER, TX 75647
|14:10:22
|14:24:39
|PD
|Miscellaneous
|LAKE GLADEWATER
|14:24:44
|14:51:27
|PD
|Traffic Stop
|WILD WEST HAIR SALON
|14:51:47
|14:55:26
|PD
|Traffic Stop
|1800 BLOCK OF E BROADWAY AVE GLADEWATER, TX 75647
|14:55:52
|15:02:37
|PD
|Traffic Stop
|ACE HARDWARE
|15:03:00
|15:16:16
|PD
|Traffic Stop
|SMITH COUNTY/S TYLER
|15:16:31
|15:25:34
|PD
|Miscellaneous
|RBS LIQUOR
|15:25:52
|15:30:58
|PD
|Traffic Stop
|500 BLOCK OF S TYLER RD GLADEWATER, TX 75647
|15:31:09
|16:17:52
|FD
|Fire
|200 MAPLE AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|16:18:09
|20:29:17
|PD
|Assault
|511 S TYLER ROAD GLADEWATER, TX 75647
|20:30:13
|21:10:46
|PD
|Traffic Stop
|E BROADWAY/SHELL CAMP
|21:11:26
|22:00:05
|PD
|SUSP Noise-Person-Vehicle
|CANFIELD/WALTON
|22:00:32
|22:27:47
|PD
|SUSP Noise-Person-Vehicle
|1298 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|22:29:55
|22:50:45
|PD
|Miscellaneous
|300 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|22:51:40
|23:05:25
|PD
|Traffic Stop
|1298 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|23:05:53
|23:36:57
|PD
|Traffic Stop
|W UPSHUR/FAMILY DOLLAR
|23:38:00
|23:38:30
|PD
|Traffic Stop
|N MAIN/FULTON
|23:39:35
October 31, 2026
|Time
|Agency
|Call Type
|Location
|Sent to Dispatch
|02:33:07
|FD
|Fire- EMS- Lift Assist
|701 E BROADWAY
|02:34:19
|11:01:44
|PD
|Traffic Stop
|2000 BLOCK OF W GAY AVE GLADEWATER, TX 75647
|11:02:27
|11:21:10
|PD
|Escort
|2822 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|11:21:26
|13:29:02
|FD
|Fire
|10682 LOCUST
|13:29:23
|14:57:34
|PD
|Miscellaneous
|511 S TYLER ROAD 1 GLADEWATER, TX 75647
|14:58:12
|15:14:32
|PD
|Disturbance
|512 JEANETTE AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|15:15:08
|16:17:04
|FD
|Fire
|CENTER
|16:17:16
|20:45:51
|PD
|Traffic Stop
|E BROADWAY / MCDONALDS
|20:46:43
|20:56:16
|PD
|Traffic Stop
|SHELL CAMP / GEORGE RICHEY
|20:56:44
|22:04:57
|FD
|Fire- Assist Other Agency/Mutual Aid
|1177 OLD HWY 135
|22:06:40
|22:38:28
|PD
|SUSP Noise-Person-Vehicle
|LAKE GLADEWATER
|22:38:44
|22:54:00
|PD
|Traffic Stop
|E BROADWAY/N MAIN
|22:54:28
|23:23:23
|PD
|Traffic Stop
|SHELL CAMP/ RICHY
|23:23:58
|23:25:21
|PD
|Traffic Stop
|W GAY /PINECREST
|23:33:24
|23:54:23
|FD
|Fire- EMS- Lift Assist
|HWY 271/FM1844
|November 1, 00:00:29
November 1, 2026
|Time
|Agency
|Call Type
|Location
|Sent to Dispatch
|01:33:38
|PD
|Traffic Stop
|RODEO/HAROLD
|01:34:05
|07:35:48
|FD
|Fire
|2104 PINECREST DRIVE GLADEWATER, TX 75647
|07:36:07
|08:31:19
|PD
|Animal Control
|203 HULL AVENUE GLADEWATER, TX 75647
|08:31:55
|08:46:07
|PD
|Trespassing
|1305 MARY STREET GLADEWATER, TX 75647
|08:47:00