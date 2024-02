Blue Bell/Texas Sports Writers Association All-State Football Class 3A

BRYAN – Canadian quarterback Camren Cavalier and Brock linebacker Cooper Massey were named the Blue Bell/Texas Sports Writers Association’s Class 3A players of the year.Cavalier passed for 3,951 yards with 59 touchdowns only three interceptions to grab offensive player of the year. He added 1,494 yards rushing with 24 more touchdowns for the 14-1 Wildcats.Massey had 238 tackles, 40 of them for losses in leading his team to an 11-4 record to grab defensive honors.

FIRST TEAM

Offense

Quarterback – Camren Cavalier, Canadian, 5-11, 180, sr.

Wide receivers – Luke Flowers, Canadian, 5-10, 175, sr.; Braylen Harris, Edna, 5-11, 170, jr.

Tight end – Carter Collins, Grandview, 6-2, 200, sr.

Running backs – Joseph Dodds, Tidehaven, 6-1, 215, sr.; Braylon Henry, Lorena, 5-7, 185, sr.; Christopher Carruthers, Columbus, 5-7, 170, sr.

Fullback – Jayden Jackson, Franklin, 5-11, 220, jr.

All purpose – Aeryn “Bubba” Hampton, Daingerfield, 5-11, 180, sr.

Tackles – Lathan Hudson, Daingerfield, 6-0, 250, sr.; Brock Riker, Brock, 6-4, 285, sr.

Guards – Wyatt Jones, Lorena, 6-0, 225, sr.; Lucas Lincecum, Franklin, 6-0, 190, jr.

Center – Luke Bullard, Gunter, 6-2, 230, jr.

Place-kicker – Emiliano Hernandez, Canadian, 6-0, 175, sr.

Defense

Linemen – Abraham Moreno, Canadian, 6-0, 235, sr.; Andrew Rendon CC London, 6-0, 210, jr.; Justin Griffith, Tidehaven, 6-4, 220, sr.; (tie) Major Thornhill, Gunter, 6-3, 200, jr.; Hunter Fay, Brock, 6-4, 265, sr.

Linebackers – Wyatt Davis, Canadian, 6-0, 185, jr.; Cooper Massey, Brock, 5-11, 175, sr.; Boone Morris, Mount Vernon, 6-2 ½, 225, sr.; Matt Rush, Tidehaven, 6-0, 218, sr.

Secondary – Chauncey Hogg, Malakoff, 5-8, 145, sr.; Jaleal Allen, Grandview, 5-10, 160, soph.; Jatavious Johnson, Hooks, 6-3, 190, sr.; Ricky Rubio, Tidehaven sr.

Kick returner – A.J. Cowger, Callisburg, 5-8, 148, sr.

Punter – Jasper Crain, Hooks, 5-11, 180, soph.

Utility – Devyn Hidrogo, Franklin, 6-2, 185, sr.

Offensive player of the year – Cavalier, Canadian

Defensive player of the year – Massey, Brock

Coach of the year – Jamie Driskell, Malakoff

SECOND TEAM

Offense

Quarterback – Walker Overman, Gunter, 5-6, 140, sr.

Wide receivers – Cannon Valenzuela, Jacksboro, 6-4, 190, jr.; Trae Davis, Troup, 6-1, 170, sr.;

Tight end – (tie) Braden Smith, Franklin, 6-4, 285, sr.; Brock Kuhl, Lorena, 6-4, 225, jr.

Running backs – Major McBride, Pottsboro, 6-0, 210, sr.; Keyshawn Walls, Hooks, 6-0, 218, sr.; Preston Stephens, Shepherd, 5-10, 200, jr.

Fullback – Nathan Pepper, Wall, 5-11, 190, sr.

All purpose – Brody Bannister, Edgewood, 6-0, 180, sr.

Tackles – (tie) Reggie Johnson, Blanco, 6-5, 265, sr.; Carter Norman, Lorena, 6-2, 255, sr.; Jayden Trapp, Columbus, 6-3, 265, sr.

Guards – Diego Gaspar, Winnsboro, 5-8, 190, sr.; Caden Gonzalez, Goliad, 5-10, 250, jr.

Center – Mason Logan, Malakoff, 6-0, 264, sr.

Place-kicker – Rudy Calderon, Winnsboro, 5-7, 160, fr.

Defense

Linemen – Bryson Lee, Daingerfield, 5-8, 191, jr.; Major Kimbrough, Franklin, 6-0, 185, sr.; Brayden Hinton, Gunter, 6-0, 195, sr.; Dasen Tinney-Anderson, Goliad, 6-3, 210, sr.

Linebackers – Cane Cooley, Grandview, sr.; Kyle Carter, CC London, 6-2, 205, sr.; David Haynes III, Whitney, 5-11, 235, sr.; Quinn Webb, Daingerfield, 5-11, 200, sr.

Secondary – Kyler Beaty, Comanche, 6-2, 185, sr.; Max Dumbuald, Canadian, 6-0, 175, sr. Austin Young, Universal City, sr. Daniel Mendietta, Santa Gertrudis Academy, sr.

Kick returner – Ja’Quorius Hardman, Cameron Yoe, 5-9, 171, sr.

Punter – Kohl Collins, Fairfield, 6-3, 180, soph.

Utility – Cade Seaman, Friona, 5-8, 160, sr.

THIRD TEAM

Offense

Quarterback – (tie) Jaiden Clay, Edna, 6-2, 180, sr.; Mike Jones, Malakoff, 6-0, 175, jr. Lando Belcher, Jacksboro, 5-11, 180, sr.

Wide receivers – Cannon Lemberg, Gunter, 5-11, 180, sr.; Jairdyn Anderson, Whitney, 6-1, 185, sr.

Tight end – (tie) Justin Griffith, Tidehaven, 6-4, 220, sr.; Colby Turner, Troup, 6-5, 250, sr.

Running backs – Easton Helgren, Bells, 5-11, 165, jr.; Jerrion Hall, Malakoff, 5-8, 165, soph.; Luke Sams, Jacksboro, 5-10, 180, jr.

Fullback – Jachen Duran, Tidehaven, 6-4, 235, jr.

All purpose – Noah Hutchison, Blooming Grove, 5-9, 180, sr.

Tackles – (tie) Hunter Smith, Clyde, 6-2, 260, sr.; Lee Brake, Wall, 6-4, 240, sr.; Kason Reed, West Rusk, 6-3, 275, sr.; Dalton Adams, Early, 6-3, 220, sr.

Guards – Cooper Turner, Holliday, 6-1, 215, sr.; Jake Whitley, Jim Ned, 6-5, 315, sr.

Center – Pablo Vega, San Diego, 5-10, 300, sr.

Place-kicker – Preston Tarpley, Gunter, 6-1, 185, jr.

Defense

Linemen – Doc Renberg, Malakoff, 6-3, 237, sr.; Devin Robertson, Quitman, 5-10, 176, sr.; Logan Thomas, Wall, 6-2, 220, sr.; TyJuan Garza, Yoakum, 6-2, 250, sr.

Linebackers – Tobyn Noll, Poth, 5-9, 175, jr.; Ben Baumgartner, Blooming Grove, 5-11, 210, sr.; Koby Dickens, Paradise, 6-0, 200, sr.; Cam Harris, Brock, 6-0, 200, sr.;

Secondary – Colt Matlock, Brock, 6-2, 175, soph.; Colin Ramzinski, Poth, 5-10, 160, jr.; Winky Williams, DeKalb, 6-3, 185, sr.; Carson Finney, Brock, 6-1, 185, sr.

Kick returner – Mitchell Nuziard, Mount Vernon, 5-8, 155, sr.

Punter – (tie) Ivan Benoit, New Diana, 6-0, 170, sr.; Tate Hendley, Idalou, 5-10, 165, sr.

Utility – Josh Garcia, Malakoff, 5-8, 180, sr.

HONORABLE MENTION

Defense

Quarterbacks – Cameron Anderson, Blanco, 5-8, 165, sr.; Blake Carr, Clyde, 6-3, 200, sr.; Grant Cox, Holliday, 6-0, 165, sr.; Kyler Finney, Winnsboro, 6-0, 185, sr.; Dawson Jaco, Bushland, 6-1, 170, sr.; Chase Johnson, Daingerfield, 6-1, 189, jr.; Lloyd Jones, Hitchcock, 6-4, 210, jr.; Casey Mraz, Little River-Academy, 6-0, 185, sr.; Adam Schoebel, Columbus, 6-5, 195, jr.; Mason Seely, Whitney, 5-9, 160, jr.

Wide receivers – Tanner Adams, Bushland, 6-1, 165, sr.; Zane Borque, Arp, soph.; Camden Capehart, Winnsboro, 5-7, 145, soph.; Landon Holley, Paradise, 6-0, 170, sr.; Jatavious Johnson, Hooks, 6-3, 190, sr.; Preston Neumeier, Canadian, 6-0, 165, sr.; Enrique Rodriguez, Taft, 6-0,

180, sr.; Gabriel Silansky, Poth, 6-0, 170, sr.; Marcus Wilson, Whitney, 6-2, 170, sr.; Will Wilcox, Winnsboro, 6-4, 190, sr.

Tight ends – Jaykub Reyes, Edna, 6-4, 230, sr.; Matthew Rodriguez, Blanco, 5-11, 205, sr.

Running backs – Casey Cannon, Grandview, 5-10, 170, sr.; Tyson Johnson, Winnsboro, 5-9, 185, jr.; Rene Martinez, Falfurrias, 5-11, 185, sr.; Dareon Mathis, Childress, 5-8, 180, sr.; Cavalli Nealy, Little River-Academy, 6-0, 195, soph.; Kade Rodas, Edna, 5-9, 175, jr.; Bryce Watson, Rogers, 5-9, 175, jr.; Evan Webber, Harmony, 6-0, 185, sr.; Sawyer Wilkerson, Comanche, 6-1, 195, jr.; Dawson Witherspoon, Mount Vernon, 5-11, 170, soph.

Fullbacks – Logan Bartlett, Lubbock Roosevelt, 5-9, 175, sr.; Angel Olivares, Lubbock Roosevelt, 5-6, 215, sr.; Korey Silar, Teague, 6-1, 180, jr.

All purpose – A.J. Cowger, Callisburg, 5-8, 148, sr.; Blake Dyas, Idalou, 6-1, 175, sr.; Sebastian Sandoval, Lubbock Roosevelt, 5-10, 170, jr. Trevin Young, Blanco, 6-1, 180, sr.

Tackles – Ethan Ferguson, Childress, 6-5, 240, sr.; Caleb Foster, Holliday, 6-1, 235, sr.; Holt Humphrey, Bushland, 6-2, 240, jr.; Jake Jones, Little River-Academy, 6-3, 260, sr.; Aaron Rodriguez, Friona, 5-11, 211, sr.; Cutter Smith, Lexington, 6-1, 285, soph.; Daegen Stevens, Columbus , 6-3, 270, sr.; Jerry Sullivan, Harmony, 6-1, 300, sr.; Payton Turner, Winnsboro, 6-1, 340, jr.; Colby Wilson, Cameron Yoe, 6-9, 345, sr.

Guards – Gerardo Rios, Santa Rosa, sr.; Joseph Salgado, Troup, 5-10, 245, sr.; Wade Treadway, Jacksboro, 6-1, 245, jr.

Centers – Caden Berry, Little River-Academy, 5-11, 245, sr.; Jackson Dolgener, Rogers, 6-2, 285, sr.; Peyton Elliott, Troup, 5-10, 245, sr.; Brody Finley, Diboll, 6-0, 260, jr.; Colton Hurst, Idalolu, 5-10, 225, sr.; Daniel Lehnhardt, Grandview, 6-1, 225, sr.; Nick Wallace, Daingerfield, 5-11, 280, jr.

Defense

Linemen – Braxton Baker, Harmony, 6-3, 280, sr.; Daniel Godfrey, Hooks, 6-2, 260, sr.; Jacob Gonzalez, Idalou, sr.; J.T. Hodges, Idalou, 5-9, 158, sr.; Michael Jenkins, Rogers, 6-4, 315, sr.; Z’Kedric Jenkins, Diboll, 5-10, sr.; Jacob Johnston, New Diana, 6-2, 205, sr.; David Klander, West, 5-11, 255, jr.; Elijah Lavan, Little River-Academy, soph.; Jackson McComis, Jacksboro, 5-11, 190, sr.; Jakob Mendoza, Lubbock Roosevelt, 5-10, 190, sr.; Cade Pipes, Redwater, sr.; Charley Pitt, Bushland, 6-2, 220, sr.; Luke Rodgers, Poth, 6-2, 230, sr.; Anthony Shorter, Columbus, 6-4, 210, jr.; Seth Taverner, Lorena, 6-5, 225, jr.; Gabe Turner, Lexington, soph.; Brylan White, Wall, 6-2, 225, jr.

Linebackers – Logan Baker, Hooks, 6-2, 215, sr.; Tyler Burnett, Little River-Academy, 6-0, 210, sr.; Carter Collins, Grandview, 6-0, 200, sr.; Diego Cruz, Santa Rosa, sr.; Riley Finney, Clifton, 5-8, 185, sr.; Brooks Griggs-Bell, Gunter, 5-11, 185, sr.; Jack Henley, Idalou, 6-0, 170, sr.; Angel Hernandez, Goliad, 5-10, 200 jr.; Cole Jackson, West Rusk, 5-11, 185, jr.; Lucas Jamagin, Idalou, 6-2, 190, jr.; Parker Jones, Holliday, 5-10, 185, jr.; Luke Sams, Jacksboro, 5-10, 180, jr.; Luis Sanchez, West Rusk, sr.; Weston Seahorn, Harmony, 6-1, 215, sr.; John Schobel, Columbus, 6-4, 215, jr.; Jake Shannon, Harmony, 6 0, 210, sr. Colby Smith, Franklin, 5-10, 180, sr.; Rowdy Topper, Blanco, 6-0, 210, sr.; Scout Smith, Childress, 6-1, 205, sr.; Brayden Youree, Franklin, 5-9, 195, sr.; Cole Watson, Tatum, 6-1, 200, sr.; Connor Woods, Rogers, 6-0, 180, sr.

Secondary – Jairdyn Anderson, Whitney, 6-1, 185, sr.; Blake Carr, Clyde, 6-3, 200, sr.; Tanner Gahr, Odessa Compass Academy, sr.; Layne Gerke, Hallettsville, 6-0, 180, sr.; Easton Helgren, Bells, 5-11, 165, jr.; Campton Hicks, Edna, 5-9, 170, jr.; Kelshawn Johnson, Hitchcock, 6-0, 175, jr.; Jaidyn Johnson, New Diana, 5-9, 154, jr.; Dimoree Limbrick, Atlanta, 6-1, 180, sr.; Kenny Mosley, Daingerfield, 6-0, 180, jr.; Easton Paxton, West, 5-8, 160, sr.; Noah Salas, Lubbock Roosevelt, 5-10, 160, sr.; Qyion Williams, Yoakum, 5-10, 155, sr.